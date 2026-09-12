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O astro do Real Madrid é alvo dos grandes: 3 clubes já começaram a se movimentar antes do inverno

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Endrick
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Quem é ele?

O Roma entrou na disputa pelos clubes interessados em contratar o brasileiro Endrick por empréstimo durante a janela de transferências de inverno, diante do distanciamento do jogador dos planos do Real Madrid e do fato de não ter disputado um único minuto pela equipe nesta temporada até o momento.

Segundo o comentarista esportivo italiano Nicola Ciccarini, o Roma acompanha de perto a situação de Endrick e deseja contratá-lo em janeiro, com o técnico Gasperini querendo utilizá-lo como ponta-esquerda, embora essa não seja a sua posição habitual dentro de campo.

Endrick não teve oportunidade de atuar pelo Real Madrid desde o início da temporada, depois que a lesão que sofreu antes do começo dos jogos oficiais impediu sua aparição, apesar de ter entrado na lista da equipe no confronto contra a Inter.

A situação do atacante brasileiro fica ainda mais difícil diante da boa fase de Carlos Espí, que aproveitou a ausência de Endrick e apresentou um nível notável, depois de marcar contra o Espanyol e, em seguida, balançar as redes do Real Betis antes de ter seu gol anulado, dando a si mesmo uma chance maior de disputar uma vaga de titular.

O interesse em Endrick não se limita ao Roma, já que o Liverpool também acompanha a situação do jogador, enquanto o Milan entrou na disputa, o que deixa a corrida pelo empréstimo aberta a vários clubes antes da janela de transferências de inverno.

A decisão final segue vinculada à posição do Real Madrid e do próprio jogador, especialmente se sua ausência das partidas persistir, o que pode levar o clube merengue a estudar sua saída por empréstimo a fim de obter minutos de jogo regulares.

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