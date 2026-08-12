O astro do Marrocos realiza exames médicos antes da transferência para La Liga

O internacional marroquino Nayef Aguerd, zagueiro do Olympique de Marseille, passa nesta quarta-feira por exames médicos como preparativo para seu retorno ao Campeonato Espanhol, segundo revelou o renomado jornalista Santi Aouna, correspondente do site francês "Foot Mercato".

Aouna afirmou, por meio de sua conta na rede social "X", que Aguerd realizará os exames médicos hoje na Real Sociedad, depois que o clube espanhol e o Marseille chegaram a um acordo inicial sobre a transferência do zagueiro marroquino por empréstimo com opção de compra.

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O "Foot Mercato" havia revelado anteriormente que a Real Sociedad apresentou uma primeira proposta para contratar Aguerd, mediante um empréstimo pago no valor de 2,5 milhões de euros, com opção de compra obrigatória no valor de 10 milhões de euros, mas o Marseille recusou a oferta.

Depois disso, o clube espanhol conseguiu melhorar sua proposta, com a negociação caminhando para um empréstimo no valor de 4 milhões de euros, com opção de compra não obrigatória no valor de 11 milhões de euros, de acordo com relatos da imprensa.

O retorno do zagueiro marroquino ao estádio de San Sebastián acontece após uma passagem anterior bem-sucedida pela Real Sociedad na temporada 2024-2025, quando atuou pela equipe por empréstimo do inglês West Ham United.

Aguerd transferiu-se para o Marseille no verão de 2025, vindo do West Ham em uma negociação que alcançou 23 milhões de euros.

Os últimos dias registraram uma disputa pelo zagueiro marroquino, já que o Al Sadd do Catar foi um dos principais interessados em contratá-lo, além do francês Rennes, que já havia demonstrado interesse nele, antes do fim de sua cláusula de rescisão (15 milhões de euros) no fim de julho passado.