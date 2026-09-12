O português Diogo Dalot revelou a dor que sentiu ao assistir ao sucesso do Manchester City, a pressão que acompanha jogar pelo United e sua determinação em ajudar a levar o Manchester United de volta ao topo do futebol inglês e europeu.

O site Tribuna publicou as declarações de Dalot, concedidas à rede ESPN, nas quais ele disse: "Não vou dizer que não foi doloroso, porque foi de fato. Houve temporadas em que sequer conseguíamos competir com eles. É doloroso dizer isso".

E acrescentou: "Quero ser parte do time que traz o Manchester United de volta ao topo, porque foi isso que vi deste clube enquanto crescia. Eles venciam, competiam e tinham os melhores jogadores do mundo, e eu quero fazer parte disso".

E continuou: "Não posso falar em nome de todos, mas o que tento fazer comigo mesmo é pensar no que quero conquistar e aonde quero chegar. Quando assino com o clube, não faço isso pensando que vou embora depois de dois ou três anos. Assinei porque este é o melhor lugar em que posso estar. Você passa a fazer parte de um clube que pode ser o maior clube do mundo".

E completou: "Quando cheguei, havia um pequeno número de jogadores que passaram um longo tempo aqui e me ajudaram a entender as coisas. Às vezes você passa por um momento difícil, mas não é tão ruim quanto você pensa. E às vezes as pessoas entendem mal as críticas, elas nem sempre são algo ruim. Em algumas ocasiões as críticas são construtivas, e você tem que assumir parte da responsabilidade".

Dalot disse: "Acho que estar aqui todo este tempo me faz sentir que às vezes é minha responsabilidade tentar ajudar os jogadores a entender que as coisas não são tão ruins quanto eles pensam, e às vezes não são tão boas quanto eles pensam. Sinto que este deve ser, com certeza, um dos meus papéis agora".

E acrescentou: "O que aprendi durante o tempo que passei aqui é que essas partidas mudam o rumo das temporadas. Vimos um exemplo disso na temporada passada, quando estávamos passando por um período muito ruim, e então veio a partida contra o Manchester City e nos deu a confiança para disputar uma sequência de partidas e conquistar vitórias uma atrás da outra".

E continuou: "Nesta temporada não conquistamos os pontos que talvez devêssemos ter conquistado e que queríamos, mas essas partidas podem te dar aquela faísca que faz você sentir que é realmente capaz de seguir em frente. Não há outra partida que desejemos disputar agora mais do que esse confronto".

E enfatizou: "Para mim, o objetivo é vencer a Premier League e a Liga dos Campeões. Se você olhar para o tempo que passei aqui, não vai encontrar uma única vez em que tenhamos realmente disputado o título da Premier League até o mês de maio, chegando às últimas rodadas no coração da disputa".

E acrescentou: "Talvez seja a maior conquista da minha vida, ser parte de algo que traga este clube de volta à disputa desses títulos, porque, com toda a sinceridade, este é o lugar em que este clube deveria estar".

E concluiu: "Sei que, se chegarmos a esse ponto e ficarmos perto, acredito que criaremos algo em torno do clube. É isso que mais me dá motivação, fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser parte disso, e espero que cheguemos a esse momento".

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora