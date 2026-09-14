O astro do Manchester City revela o que Foden fez no vestiário após sua expulsão

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira revelou a reação de Phil Foden, estrela do Manchester City, no vestiário, após ter sido expulso ontem diante do Manchester United.

Foden recebeu o cartão vermelho direto aos 23 minutos por um chute em Bruno Fernandes.

Apesar de terem jogado mais de 70 minutos com dez jogadores, o City conquistou sua primeira vitória em Old Trafford em quase três anos, graças ao polêmico gol de Erling Haaland.

Segundo o jornal "The Sun", Elliot Anderson, o melhor jogador da partida, revelou que Foden estava "pulando de alegria" quando reencontrou seus companheiros de equipe.

Anderson afirmou: "É evidente que ele ficou muito decepcionado por não ter disputado a partida inteira, mas estava pulando de alegria no vestiário. Assim como todos nós".

E prosseguiu: "É claro que o cartão vermelho deixou a partida muito mais difícil, e todos nos unimos, o que demonstra uma verdadeira liderança combativa por parte dos jogadores".

E completou: "Claro que não foi o ideal, Phil, você deixar o campo, mas todos nós lutamos por isso. Aquilo mudou a forma de jogar, mas tivemos uma atuação muito boa diante dessa situação".

E acrescentou: "Dei tudo o que estava ao meu alcance pela equipe - os duelos individuais e o jogo entre as linhas. Acho que tive uma boa atuação, mantive a calma durante a posse de bola com a equipe e ajudei a todos".

Anderson foi excelente nos jogos de ida e volta contra o United na temporada passada, com o Nottingham Forest, e foi o alvo ideal deles no meio-campo.

O jogador de 23 anos preferiu se juntar ao Manchester City em uma transferência avaliada em 116 milhões de libras esterlinas, e chamou seu novo clube de "reis de Manchester" durante sua apresentação em julho.

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