Pairam dúvidas sobre as condições do francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, para o duelo contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, depois que ele retornou a Barcelona caminhando com dificuldade após a vitória sobre o Real Betis por 5 a 2, no sábado, e seguiu diretamente para o centro médico do clube a fim de realizar exames que determinem a natureza do problema e sua gravidade.

O jornal espanhol "Sport" informou que Koundé foi ao centro médico sem passar pelo vestiário, em uma medida que visa avaliar sua condição física e verificar a possibilidade de uma lesão, em meio à expectativa interna no clube catalão sobre sua capacidade de participar do aguardado confronto europeu.

Os exames acontecem em um momento delicado para o Barcelona, que se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain na terça-feira, antes do Clássico contra o Real Madrid, no próximo domingo.

A delegação da equipe deve viajar para Paris na segunda-feira, o que torna os resultados dos exames decisivos para definir a situação do zagueiro francês para a partida.

O retorno da delegação do Barcelona de Sevilha para a Catalunha foi afetado pela tempestade que atingiu a região, já que as condições meteorológicas impediram a decolagem do avião no horário previsto, o que obrigou os jogadores a passar a noite em Sevilha antes de voltar na tarde de domingo, situação que levou a comissão técnica a reorganizar a programação do time.

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As preocupações não se limitam a Koundé, pois o Barcelona também aguarda os resultados dos exames de Eric García, que igualmente não conseguiu completar o duelo contra o Betis.

O técnico Hansi Flick espera a definição do quadro médico dos zagueiros antes de tomar sua decisão sobre a escalação da equipe diante do Paris Saint-Germain, diante da importância do confronto europeu e do curto tempo disponível para a preparação.