O futuro de Alejandro Baldé, estrela do Barcelona, voltou ao centro das discussões, depois de o jogador ter perdido parte de sua importância nos planos do técnico Hansi Flick durante a atual temporada.

O jornal Sport noticiou que Jorge Mendes, empresário de Baldé, trabalha atualmente para explorar diferentes opções em busca de um novo destino para o jogador, e entre as alternativas que surgiram nas últimas horas está um destino na Itália.

Segundo o jornal italiano Il Messaggero, Mendes ofereceu os serviços de Baldé à Roma, que estuda a possibilidade de contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno.

A Roma, comandada por Gian Piero Gasperini, busca reforçar a posição de lateral-esquerdo e considera que Baldé pode se encaixar em suas necessidades técnicas.





A fórmula que está sendo estudada consiste em um empréstimo do jogador até o fim da atual temporada, com uma cláusula que dá ao clube italiano a opção de compra.

Esse acordo permitiria à Roma contar com o jogador sem a necessidade de desembolsar de imediato uma quantia elevada, enquanto o Barcelona manteria a possibilidade de obter um retorno financeiro importante com sua venda durante o próximo mercado de transferências de verão.

Esta não é a primeira vez que o nome de Baldé é associado a uma transferência para o Campeonato Italiano. A Juventus também manifestou interesse na situação do jogador há algumas semanas.

Na verdade, o jornal Sport revelou, no fim de setembro passado, que a Juventus estudava a possibilidade de contratar Baldé por empréstimo, com opção de compra, mas a avaliação financeira estabelecida pelo Barcelona para o jogador, de cerca de 50 milhões de euros, representou um grande obstáculo para a concretização do negócio.



