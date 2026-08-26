O astro do Barcelona faltou ao último treino do Barça, antes do confronto contra o Athletic Bilbao, marcado para esta quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Rodri demonstrou grande disponibilidade para disputar seu primeiro jogo com os culés após ter sido contratado neste verão.

Por outro lado, Gavi faltou ao treino de hoje, confirmando-se sua exclusão da lista do Barça para a partida de amanhã.

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Hans Flick, técnico do Barcelona, afirmou em entrevista coletiva hoje que Gavi está bem e que está muito melhor do que estava depois da partida anterior.

E disse: "Precisamos esperar uma semana até que ele volte à equipe".

O clube havia anunciado em comunicado oficial que Gavi sofreu uma contusão no joelho direito durante o confronto contra o Elche, esclarecendo que os exames médicos aos quais o jogador foi submetido confirmaram que a lesão é apenas uma contusão, com a expectativa de seu retorno aos treinos coletivos em um curto período (que não especificou).

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