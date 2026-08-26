Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
barcelona-team photo-20260823(C)Getty Images

Traduzido por

O astro do Barcelona fica de fora da partida contra o Athletic Bilbao, e Rodri está pronto para o pontapé inicial

Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
H. Flick
Gavi
Rodri
Espanha
Alemanha

Flick confirmou seu corte

O astro do Barcelona faltou ao último treino do Barça, antes do confronto contra o Athletic Bilbao, marcado para esta quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Rodri demonstrou grande disponibilidade para disputar seu primeiro jogo com os culés após ter sido contratado neste verão.

Por outro lado, Gavi faltou ao treino de hoje, confirmando-se sua exclusão da lista do Barça para a partida de amanhã.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Hans Flick, técnico do Barcelona, afirmou em entrevista coletiva hoje que Gavi está bem e que está muito melhor do que estava depois da partida anterior.

E disse: "Precisamos esperar uma semana até que ele volte à equipe".

O clube havia anunciado em comunicado oficial que Gavi sofreu uma contusão no joelho direito durante o confronto contra o Elche, esclarecendo que os exames médicos aos quais o jogador foi submetido confirmaram que a lesão é apenas uma contusão, com a expectativa de seu retorno aos treinos coletivos em um curto período (que não especificou).

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google