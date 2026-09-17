O astro do Al-Ahli saudita retorna de lesão antes do confronto decisivo contra o Sundowns

A comissão técnica do Al-Ahli, da Arábia Saudita, encerrou a polêmica em torno da situação de um de seus principais pilares antes do aguardado confronto contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em uma partida que não admite meio-termo.

O jornal saudita "Al-Maidan Al-Riyadi" revelou a situação de Naif Masoud quanto a estar em condições de disputar a partida do time contra o Sundowns, válida pela Copa das Confederações, que será realizada no gramado do estádio da equipe sul-africana.

O jornal citou fontes internas do Al-Ahli que confirmaram que Naif Masoud está totalmente pronto para disputar o confronto, após sua completa recuperação da lesão que sofreu recentemente e que o afastou de atuar pela equipe durante o período passado.

Masoud é considerado um dos pilares fundamentais e insubstituíveis na formação do Al-Ahli, sendo que o técnico Marino Pušić conta com ele como um elemento essencial e central em seu plano, pelo peso técnico que possui e pela grande experiência em confrontos continentais como este.

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O Al-Ahli almeja conquistar a vitória nesta difícil partida, a fim de fazer as pazes com sua torcida irritada, diante da queda de rendimento da equipe no período recente, tanto no cenário local quanto no continental, e o retorno de Naif Masoud será um grande impulso moral e técnico para o time na jornada de recuperação da confiança.