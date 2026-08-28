O Aston Villa chegou a um acordo preliminar para contratar o atacante Ibrahim Mbaye, que chega vindo do campeão europeu Paris Saint-Germain, no âmbito dos esforços do clube inglês para reforçar seu ataque durante a atual janela de transferências de verão.

Os dois clubes acertaram o valor da negociação, que chega a 55 milhões de euros, segundo informou o jornal "The Athletic", com os últimos detalhes e a formalização dos documentos oficiais sendo tratados atualmente. A forte relação entre Nassef Sawiris, presidente do conselho de administração do Aston Villa, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, desempenhou um papel decisivo para selar o acordo entre as partes.

O promissor atacante de 18 anos havia se juntado à academia do Paris Saint-Germain no verão de 2018, vindo do clube Versailles, e progrediu pelas categorias de base até fazer sua primeira aparição pelo time principal em agosto de 2024, quando tinha 16 anos.

Mbaye disputou 42 partidas com a camisa do time principal do Paris Saint-Germain, nas quais marcou 4 gols e deu 4 assistências. Na temporada passada, participou de 31 jogos em diferentes competições, marcando 3 gols e fornecendo dois passes decisivos, o que o tornou alvo do interesse de vários grandes clubes neste verão, com destaque para o Liverpool.

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No cenário internacional, Mbaye garantiu um lugar como titular na seleção de Senegal, depois de ter representado anteriormente as categorias de base da seleção da França, decidindo mudar sua nacionalidade esportiva e fazer sua primeira aparição por Senegal em novembro de 2025. O jogador disputou 15 partidas internacionais e participou de 6 dos 7 confrontos que Senegal disputou na Copa Africana de Nações de 2025, além de ter sido titular em 3 dos 4 jogos da equipe africana na Copa do Mundo de 2026, marcando um gol no confronto de abertura diante da França.

Essa negociação acontece dentro de um mercado de transferências movimentado para o Aston Villa; o clube concluiu 8 contratações até o momento e se prepara para anunciar Nicolas Jackson como nono reforço. O setor ofensivo da equipe passa por uma reestruturação completa após a saída de Morgan Rogers para o Chelsea em uma negociação recorde de 117 milhões de libras esterlinas, e da iminente transferência de Ollie Watkins para o clube saudita Al-Hilal.

Vale lembrar que o Aston Villa havia garantido os serviços de Alejandro Garnacho por empréstimo de uma temporada junto ao Chelsea, além de ter intensificado suas tentativas de contratar Rafael Leão, jogador do Milan, por empréstimo, antes de o clube italiano aceitar uma proposta no valor de 45 milhões de euros do Galatasaray, da Turquia. No mesmo contexto, o Aston Villa apresentou uma proposta para contratar Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace, que não atingiu a avaliação do clube londrino, além de terem sondado a situação de Christian Kofane, atacante do Bayer Leverkusen.