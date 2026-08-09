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O Aston Villa lança um colete salva-vidas a estrela do Real Madrid

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O negócio será concretizado?

O jovem atacante brasileiro Endrick, de 20 anos, enfrenta um futuro incerto no Real Madrid a menos de duas semanas do início oficial da nova temporada, diante do congestionamento de estrelas no ataque merengue, o que abre a porta para uma possível saída por empréstimo em busca de uma oportunidade de ser titular que lhe garanta continuidade e evolução.

Segundo o jornal espanhol "As", o Aston Villa, da Inglaterra, comandado pelo técnico Unai Emery, passou a mirar com força a contratação do atacante brasileiro por empréstimo, uma vez que os Villans seguem em sua busca intensa no mercado de transferências por um atacante que reforce o elenco, e a estrela do Real Madrid é considerada uma opção ideal que atende às aspirações do clube inglês.

O destino Aston Villa, atual campeão da Liga Europa, representa uma opção atraente tanto para o Real Madrid quanto para o jogador, já que lhe permitirá disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, depois de a equipe encerrar a temporada passada na quarta colocação da Premier League, além da oportunidade de mostrar seu talento em um dos campeonatos mais fortes e competitivos do mundo.

Esse interesse inglês surge em um momento em que se intensifica a acirrada disputa pelas posições de ataque no Real Madrid, especialmente após a chegada do astro francês Yan Diomande e do espanhol Carlos Espai, o que afeta diretamente o papel de Endrick no elenco do técnico José Mourinho e reduz suas chances de conseguir tempo de jogo suficiente.

A saída do atacante Gonzalo para o Fulham parecia ter aberto o caminho para que Endrick se tornasse o substituto ideal do astro francês Kylian Mbappé, mas a diretoria do clube merengue se apressou em preencher a lacuna com a contratação de Carlos Espai, o que devolveu o jogador brasileiro à zona de incerteza quanto ao seu futuro.

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A atual lista de atacantes do Madrid se completa com nomes brilhantes que incluem Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Yan Diomande, Brahim Díaz, além de Rodrygo, que sofre com uma lesão de longa duração, o que torna a disputa pelas posições de ataque ainda mais intensa.

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