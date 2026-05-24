Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Guardiola SilvaImago
Sydney Jordan

Traduzido por

O Aston Villa estraga a festa de despedida do Manchester City; o recém-coroado campeão Arsenal vence novamente

Manchester City x Aston Villa
Manchester City
Aston Villa
Premier League
Crystal Palace x Arsenal
Crystal Palace
Arsenal

O recém-coroado campeão Arsenal também conseguiu derrotar o Crystal Palace (1 a 2). Os londrinos conquistaram o título da Inglaterra pela primeira vez em vinte anos. O Manchester City não conseguiu vencer o Aston Villa (1 a 2) na partida de despedida de Pep Guardiola, Bernardo Silva e John Stones.

Crystal Palace – Arsenal (1-2)

A equipe de Mikel Arteta sagrou-se campeã na semana passada, depois que o Manchester City não conseguiu vencer o Bournemouth. Pouco antes do intervalo, o Arsenal abriu o placar com Gabriel Jesus. O brasileiro recebeu passe de Gabriel Martinelli e chutou no canto curto. 

Após o intervalo, o ex-jogador do PSV Noni Madueke marcou rapidamente. Após passe de Kai Havertz, o inglês fez seu terceiro gol na temporada da Premier League. O alemão cabeceou de volta, e o atacante chutou a bola no meio da confusão no canto inferior esquerdo: 0-2. 

Aos 92 minutos, Jean-Philippe Mateta marcou o gol de honra: 1 a 2. Esse acabou sendo o placar final, pois o gol de empate de Pino foi anulado. O Arsenal encerra assim a temporada do campeonato com uma vitória.

Manchester City – Aston Villa (1-2) 

Unai Emery escalou Marco Bizot como titular, depois que o Aston Villa já havia garantido uma vaga na Liga dos Campeões e conquistado a Liga Europa. O City abriu o placar aos 23 minutos: John Stones desviou um escanteio cobrado por Rodri, e Antoine Semenyo completou na segunda trave: 1 a 0.

O City teve outras chances depois disso, mas logo após o intervalo o Villa empatou. Ollie Watkins marcou o 1 a 1 em um escanteio, enquanto os visitantes até então mal haviam sido perigosos.

Logo após a emocionante substituição de Bernardo Silva, com a torcida em pé, o Villa estragou a festa de despedida de Guardiola, Silva e John Stones. Após um passe de Ross Barkley, Watkins driblou Stones, que se lançou ao chão, e acertou o canto inferior esquerdo: 1 a 2. 

Stones também encerrou sua era no Manchester City com uma substituição comovente. Assim como Guardiola, o zagueiro se despediu do The Citizens após dez anos. Phil Foden parecia ter empatado em 2 a 2 aos 90 minutos com um chute forte, mas o gol foi anulado por impedimento. A partida de despedida terminou, portanto, com uma derrota para o City. 

Publicidade