O recém-coroado campeão Arsenal também conseguiu derrotar o Crystal Palace (1 a 2). Os londrinos conquistaram o título da Inglaterra pela primeira vez em vinte anos. O Manchester City não conseguiu vencer o Aston Villa (1 a 2) na partida de despedida de Pep Guardiola, Bernardo Silva e John Stones.
Crystal Palace – Arsenal (1-2)
A equipe de Mikel Arteta sagrou-se campeã na semana passada, depois que o Manchester City não conseguiu vencer o Bournemouth. Pouco antes do intervalo, o Arsenal abriu o placar com Gabriel Jesus. O brasileiro recebeu passe de Gabriel Martinelli e chutou no canto curto.
Após o intervalo, o ex-jogador do PSV Noni Madueke marcou rapidamente. Após passe de Kai Havertz, o inglês fez seu terceiro gol na temporada da Premier League. O alemão cabeceou de volta, e o atacante chutou a bola no meio da confusão no canto inferior esquerdo: 0-2.
Aos 92 minutos, Jean-Philippe Mateta marcou o gol de honra: 1 a 2. Esse acabou sendo o placar final, pois o gol de empate de Pino foi anulado. O Arsenal encerra assim a temporada do campeonato com uma vitória.
Manchester City – Aston Villa (1-2)
Unai Emery escalou Marco Bizot como titular, depois que o Aston Villa já havia garantido uma vaga na Liga dos Campeões e conquistado a Liga Europa. O City abriu o placar aos 23 minutos: John Stones desviou um escanteio cobrado por Rodri, e Antoine Semenyo completou na segunda trave: 1 a 0.
O City teve outras chances depois disso, mas logo após o intervalo o Villa empatou. Ollie Watkins marcou o 1 a 1 em um escanteio, enquanto os visitantes até então mal haviam sido perigosos.
Logo após a emocionante substituição de Bernardo Silva, com a torcida em pé, o Villa estragou a festa de despedida de Guardiola, Silva e John Stones. Após um passe de Ross Barkley, Watkins driblou Stones, que se lançou ao chão, e acertou o canto inferior esquerdo: 1 a 2.
Stones também encerrou sua era no Manchester City com uma substituição comovente. Assim como Guardiola, o zagueiro se despediu do The Citizens após dez anos. Phil Foden parecia ter empatado em 2 a 2 aos 90 minutos com um chute forte, mas o gol foi anulado por impedimento. A partida de despedida terminou, portanto, com uma derrota para o City.