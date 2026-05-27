O Aston Villa define o preço de venda do craque Morgan Rogers: vários clubes de ponta estão interessados

Morgan Rogers está na mira de vários grandes clubes ingleses, segundo noticiou a Sky Sports nesta quarta-feira. No entanto, o vencedor da Liga Europa atribuiu ao meio-campista de 23 anos um valor de transferência bastante elevado.

De acordo com a mídia inglesa, Arsenal, Chelsea e Manchester United estão na disputa pela contratação do jogador. Além disso, o Paris Saint-Germain também estaria acompanhando a situação de Rogers.

Os clubes interessados terão que abrir os bolsos. O Villa quer receber pelo menos 80 milhões de libras por Rogers, o que equivale a cerca de 92 milhões de euros.

Rogers assinou em novembro passado um novo contrato até 2031, o que coloca o Villa em uma posição de força nas negociações. Portanto, não será uma tarefa fácil para os interessados.

O inglês se destacou expressivamente nesta temporada. Em 55 partidas em todas as competições, o meio-campista ofensivo marcou 14 gols e deu 12 assistências.

Esse desempenho lhe rendeu uma vaga na seleção para a Copa do Mundo do técnico Thomas Tuchel. Rogers já havia defendido a camisa dos Três Leões em treze ocasiões anteriores.

Sob o comando de Unai Emery, o Villa conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões nesta temporada. As receitas decorrentes disso aumentam o poder financeiro do clube, embora a eventual quantia do transfer de Rogers possa dar um grande impulso de qualidade ao elenco.