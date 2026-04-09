O Aston Villa dá um grande passo rumo às semifinais da Liga Europa; ex-zagueiro do Emmen é fundamental para o Freiburg

O Aston Villa deu um grande passo rumo às semifinais da Liga Europa. A equipe do técnico Unai Emery enfrentou dificuldades em Bolonha, mas acabou vencendo graças aos gols de Ezri Konsa e Ollie Watkins (2): 1 a 3. A partida de volta será na próxima quinta-feira, em Birmingham. Enquanto isso, o Freiburg foi muito superior ao Celta de Vigo nas quartas de final: 3 a 0.

Bologna - Aston Villa 1-3

Um dos primeiros ataques italianos quase rendeu o 1 a 0 para o Bologna. Juan Miranda iniciou uma jogada e recebeu a bola de volta após um belo cruzamento de Federico Bernardeschi. Para sua surpresa, o espanhol viu sua tentativa acrobática ser defendida por Emiliano Martínez.

Os torcedores no Stadio Renata Dall'Ara pensaram, pouco depois, que ainda poderiam comemorar. O cruzamento de Santiago Castro, grande rival de Thijs Dallinga, parecia ter rendido o primeiro gol após desviar no infeliz Ezri Konsa. Castro, porém, estava impedido.

O Bologna não estava tendo sorte, pois também Lewis Ferguson viu seu gol ser anulado por uma questão de centímetros. O escocês acertou a trave de perto. Seu compatriota John McGinn respondeu em nome do Villa, mas seu chute passou meio metro ao lado do gol de Federico Ravaglia.

Em um escanteio pouco antes do intervalo, o Villa finalmente marcou. Ravaglia calculou mal o tempo em uma bola alta de Youri Tielemans e viu Konsa aproveitar a oportunidade: 0 a 1. Um grande golpe para o Bologna, que certamente não foi inferior na primeira etapa.

Logo após o intervalo, o Bologna sofreu mais um golpe duro. Watkins cortou para dentro e poderia ter passado para Morgan Rogers, mas decidiu tentar sozinho e passou por Ravaglia com convicção: 0 a 2.

Apesar disso, o Bologna não desistiu e partiu em busca do gol de empate, que por várias vezes esteve prestes a acontecer. Martínez, porém, estava em excelente forma e fez, entre outras, uma defesa espetacular em um chute de longe de Jonathan Rowe.

Parecia que o placar ficaria assim, mas, aos 90 minutos, Rowe finalmente passou por Martínez. O inglês driblou pela esquerda e chutou com maestria no canto oposto: 1 a 2.

A última palavra, porém, ficou por conta do Villa. Watkins recebeu sem pressão dentro da área após um escanteio e empurrou a bola com facilidade para o fundo do gol, passando por Ravaglia. Assim, a diferença voltou a ser de dois gols e o Bologna está em uma situação extremamente complicada: 1 a 3.

Freiburg - Celta de Vigo 3-0

O capitão do Freiburg, Vincenzo Grifo, é conhecido há anos por sua bela técnica de chute, e ele a exibiu na quinta-feira, antes mesmo de completar dez minutos de jogo. O alemão de origem italiana, de 33 anos, chutou com muita precisão de fora da área, mandando a bola no canto oposto: 1 a 0.

Na defesa, o Celta apresentou um desempenho notavelmente fraco, não conseguindo fazer frente ao jogo direto do brasileiro de Breisgau. Logo após o 1 a 0, o placar passou para 2 a 0 com o ex-zagueiro do FC Emmen, Jan-Niklas Beste, que marcou de perto após passe de Igor Matanovic.

Após o intervalo, o Celta não conseguiu diminuir a vantagem. Pior ainda: o Freiburg ampliou a vantagem para três gols com Matthias Ginter. O experiente alemão (32) cabeceou um excelente cruzamento de Beste para o fundo da rede: 3 a 0. Assim, o Celta parece precisar de um milagre em Balaídos.