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O Al-Hilal e o italiano Simone Inzaghi, treinador da equipe principal, encerraram a polêmica em torno de seu futuro na temporada atual, por meio de um acordo mútuo firmado entre as partes nas últimas horas.

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Alguns relatos da imprensa haviam afirmado que a atual temporada seria a última de Inzaghi no comando técnico do "Líder", em meio ao seu desejo de retornar à Itália a partir da próxima temporada.

Enquanto isso, outros relatos da imprensa revelaram que é o Al-Hilal quem recusa renovar o contrato do treinador italiano no momento atual, já que deseja aguardar o término da temporada, a fim de avaliá-lo e tomar a decisão final a seu respeito.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Hilal chegou a um acordo com Inzaghi para adiar completamente a definição do dossiê da renovação até o fim da atual temporada, a fim de focar nas partidas e competições que a equipe tem pela frente.

O jornal esclareceu que essa decisão veio com base em um desejo mútuo das duas partes, ficando acertado que os assuntos serão resolvidos de forma definitiva após o término da temporada em curso.

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O Al-Hilal vem apresentando bons desempenhos na atual temporada, já que lidera a tabela de classificação do Campeonato Saudita com 30 pontos, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Nassr e o Al-Qadsiah, segundos colocados.

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Por outro lado, a equipe de Inzaghi ocupa o segundo lugar no grupo do Oeste na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, com 9 pontos, a apenas 3 pontos do Al-Ain, que ocupa a liderança.

O "Líder" também conseguiu avançar nas oitavas de 32 avos da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, após a vitória sobre o Al-Raed por 2 a 0, e se prepara para enfrentar o Al-Hazem, na próxima terça-feira, 12 de janeiro, nas oitavas de final, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riad.

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Inzaghi assumiu o comando do Al-Hilal desde o verão de 2025, como sucessor do treinador português Jorge Jesus, levando a equipe a se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, antes da derrota para o brasileiro Fluminense pelo placar de 2 a 1.

No entanto, o treinador italiano fracassou em conduzir o "Líder" ao título do Campeonato Saudita Roshn, tendo perdido o troféu na última rodada para o vizinho e rival tradicional Al-Nassr por apenas dois pontos de diferença.

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O único título de Inzaghi com o Al-Hilal foi a Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas na temporada passada, após a vitória sobre o Al-Khaleej na partida final.

Já o maior revés foi na última edição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, quando foi eliminado nas oitavas de final, após a derrota para o catariano Al-Sadd nos pênaltis, depois do empate nos tempos normal e prorrogação pelo placar de 3 a 3.

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Pode-se dizer que a maior conquista do ex-treinador da Inter de Milão com o Al-Hilal é não ter sido derrotado em mais de 3 partidas desde sua chegada ao estádio Kingdom Arena.

O "Líder" perdeu para o Fluminense por 2 a 1 nas quartas de final do Mundial de Clubes de 2025, assim como para o Neom por 2 a 0 no Campeonato Saudita Roshn, e depois para o catariano Al-Shamal pelo placar de 3 a 1, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.