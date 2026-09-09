O Abha se tornou o mais novo integrante de uma lista especial do astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, no Campeonato Saudita.
O Al-Nassr recebeu o Abha, nesta quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela sexta rodada do Campeonato Saudita.
Aos 22 minutos de partida, Ronaldo abriu o placar para a equipe da capital, ao converter uma bola cruzada, enviada pelo brasileiro Angelo em cobrança de escanteio, para dentro das redes com um cabeceio.
Segundo a rede de estatísticas "Opta", Ronaldo se tornou com esse gol o maior artilheiro histórico dos confrontos entre as duas equipes no Campeonato Saudita, sendo este seu quinto gol contra o Abha.
O astro português superou o brasileiro Anderson Talisca, ex-jogador do Al-Nassr, e o sueco Carlos Strandberg, ex-jogador do Abha, que haviam marcado 4 gols nos confrontos entre as duas equipes.
Vale lembrar que Ronaldo se tornou o maior artilheiro histórico de diversos confrontos no Campeonato Saudita, desde sua chegada ao Al-Nassr em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com seu antigo clube, o Manchester United.
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