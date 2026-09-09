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FBL-KSA-NASSR-ABHAAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

O artilheiro histórico: Abha é o clube mais recente a entrar para o rol de vítimas de Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Al-Nassr x Abha
Al-Nassr
Abha
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

O astro português continuou brilhando no Campeonato Saudita

O Abha se tornou o mais novo integrante de uma lista especial do astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, no Campeonato Saudita.

O Al-Nassr recebeu o Abha, nesta quarta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela sexta rodada do Campeonato Saudita.

Aos 22 minutos de partida, Ronaldo abriu o placar para a equipe da capital, ao converter uma bola cruzada, enviada pelo brasileiro Angelo em cobrança de escanteio, para dentro das redes com um cabeceio.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", Ronaldo se tornou com esse gol o maior artilheiro histórico dos confrontos entre as duas equipes no Campeonato Saudita, sendo este seu quinto gol contra o Abha.

Campeonato Saudita
Al-Khaleej crest
Al-Khaleej
ALK
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Campeonato Saudita
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Abha crest
Abha
ABH

O astro português superou o brasileiro Anderson Talisca, ex-jogador do Al-Nassr, e o sueco Carlos Strandberg, ex-jogador do Abha, que haviam marcado 4 gols nos confrontos entre as duas equipes.

Vale lembrar que Ronaldo se tornou o maior artilheiro histórico de diversos confrontos no Campeonato Saudita, desde sua chegada ao Al-Nassr em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com seu antigo clube, o Manchester United.

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