O artilheiro da Keuken Kampioen Divisie deixa o FC Groningen e se transfere para o exterior

Romano Postema (24) dá continuidade à sua carreira no Viking FK, segundo informa a RTV Noord. O campeão nacional norueguês paga cerca de 800.000 euros pelo atacante do FC Groningen, que, por empréstimo ao FC Emmen, sagrou-se artilheiro da Keuken Kampioen Divisie.
No Emmen, Postema marcou 24 gols e deu 7 assistências em 35 partidas do campeonato. Neste verão, o atacante deveria retornar à sua cidade natal, Groningen.
Lá, apesar de seu contrato, válido até meados de 2027, Postema tinha poucas perspectivas de tempo de jogo. Quando o Viking se manifestou, ele não hesitou em aceitar a proposta.
Groningen e o Viking, onde Erik Nevland é diretor técnico, não chegaram a um acordo inicialmente. Agora, porém, um acordo foi finalmente alcançado.
Postema vai assinar contrato de quatro anos com o Viking. “Quando tudo estiver totalmente definido, ficarei muito feliz. É muito bom que isso vá acontecer agora.”
“Ainda tenho uma longa carreira pela frente, então a porta para o FC Groningen nunca está totalmente fechada. Mas devo dizer, com toda a franqueza, que o FC Groningen talvez não seja o clube certo para mim neste momento.”
No total, Postema disputou 123 partidas oficiais pelo Groningen. Nelas, marcou 29 gols e deu 7 assistências. Ao longo dos anos, o jogador de Groningen foi emprestado ao FC Den Bosch, ao Roda JC e, posteriormente, ao Emmen.