O Arsenal vê sua oferta de 64 milhões de euros por um jogador da seleção brasileira ser rejeitada imediatamente

O Arsenal fez, sem sucesso, uma oferta equivalente a 63,7 milhões de euros por Bruno Guimarães, segundo informou, entre outros, o especialista em mercado de transferências Ben Jacobs, do The New York Times. O Newcastle United não quer, de forma alguma, perder seu jogador-chave de 28 anos.

O Newcastle vendeu Anthony Gordon ao FC Barcelona no início deste verão e não tem intenção de enfraquecer ainda mais seu elenco. Guimarães é considerado “intransferível” pelo Newcastle e pelo técnico Eddie Howe, além de ter contrato com o St. James’ Park até meados de 2028.

O clube decidiu, portanto, rejeitar imediatamente a oferta do Arsenal. No entanto, é de se esperar que os londrinos não aceitem imediatamente o “não” do Newcastle e que uma segunda oferta pelo brasileiro venha a ser feita.

De qualquer forma, tudo indica que essa saga de transferências não vai acabar tão cedo. O Newcastle certamente não tem falta de dinheiro e, além disso, sabe que vários clubes estão de olho no parceiro de Guimarães no meio-campo, Sandro Tonali. Entre outros, o Tottenham Hotspur quer contratar o italiano.

“Se o Newcastle vendesse Guimarães e Tonali no mesmo verão, mais valeria desistir logo agora”, analisa o especialista em clubes Chris Waugh, em nome do New York Times. “A impressão que isso causaria – entre os torcedores e os jogadores atuais e futuros – seria terrível.”

“Guimarães é o capitão do Newcastle, é o talismã do time e tem um vínculo emocional com os torcedores. Tire-o do time e o Newcastle perde seu impulso criativo e sua força ofensiva (como mostram as estatísticas quando ele não joga)”, afirma Waugh.

No entanto, considerando o passado relativamente recente, parece que o Newcastle não tem controle total sobre a situação. No verão do ano passado, os Magpies não estavam de forma alguma dispostos a deixar Alexander Isak sair, mas depois que o sueco entrou em greve e o Liverpool continuou pressionando, o Newcastle acabou concordando.

Guimarães está disputando a Copa do Mundo com sua seleção e ainda entrará em campo pelo menos mais uma vez. Após conquistar o primeiro lugar no grupo, a Seleção enfrentará o Japão nas oitavas de final. Guimarães, titular constante sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, deu nada menos que três assistências na fase de grupos.