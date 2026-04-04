O Arsenal sofre uma humilhação na FA Cup e vê um dos seus principais jogadores ficar de fora na disputa pelo título

O Arsenal não vai para Wembley. A equipe de Mikel Arteta sofreu uma dura derrota no sábado à noite contra o Southampton, que atualmente disputa a segunda divisão da Inglaterra. O time do sul da Inglaterra avança para as semifinais do torneio.

No Arsenal, várias grandes estrelas ficaram no banco, enquanto outros grandes nomes entraram em campo desde o início. Gabriel, Martin Ødegaard e Gabriel Martinelli, entre outros, começaram a partida.





Aos 35 minutos, o Southampton abriu o placar em casa. Um cruzamento foi terrivelmente mal avaliado por Ben White, permitindo que Ross Stewart recebesse e finalizasse: 1 a 0.

No segundo tempo, Arteta colocou Viktor Gyökeres em campo. O sueco, que está em excelente forma, precisou de apenas oito minutos para marcar o gol de empate.

Logo em seguida, o azar se abateu sobre o Arsenal. Gabriel se lesionou e teve que deixar o campo com dores. William Saliba entrou em seu lugar.

Sem Gabriel, o Arsenal sucumbiu sem glória na reta final. Tom Fellows encontrou Shea Charles na entrada da área, que chutou forte, passando por Kepa: 2 a 1.