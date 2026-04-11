O Arsenal sofre uma derrota muito custosa em casa contra o AFC Bournemouth na disputa pelo título inglês

O Arsenal sofreu uma derrota custosa na disputa pelo título inglês na tarde de sábado. Em casa, a equipe do técnico Mikel Arteta foi surpreendentemente derrotada pelo AFC Bournemouth, décimo terceiro colocado: 1 a 2. A diferença entre o líder da Premier League, o Arsenal, e o segundo colocado, o Manchester City, é agora de nove pontos, mas este último ainda tem dois jogos a menos. O primeiro deles será no domingo, fora de casa contra o Chelsea.
Ambas as equipes contaram com a ausência de um holandês: Jurriën Timber pelo Arsenal e Justin Kluivert pelo Bournemouth. Ambos estão lesionados. O Arsenal também teve que jogar sem Bukayo Saka e Martin Ødegaard, também lesionados. Myles Lewis-Skelly, por sua vez, foi titular pela primeira vez desde o final de dezembro em uma partida da Premier League.
No primeiro tempo medíocre, a primeira chance real, após pouco mais de quinze minutos, resultou imediatamente no primeiro gol. Um cruzamento de Adrien Truffert, que estava livre, foi desviado por William Saliba, permitindo que Eli Junior Kroupi empurrasse a bola para o gol na segunda trave: 0 a 1.
O Arsenal estava com dificuldades. Teve uma chance com Kai Havertz, que cabeceou por cima após um escanteio cobrado por Declan Rice. Mas, fora isso, o time da casa não conseguiu criar perigo por um bom tempo.
Após mais de meia hora, surgiu então a oportunidade perfeita para o empate. Após um escanteio do Arsenal, Ryan Christie cometeu uma falta com a mão, levando a bola para a marca do pênalti. Viktor Gyökeres converteu o pênalti com precisão: 1 a 1.
Mas mesmo esse empate não conseguiu fazer com que o Arsenal ganhasse ritmo, enquanto o Bournemouth se tornava ameaçador por meio de Evanilson e Alex Scott. Logo após o intervalo, Arteta decidiu agir com firmeza, colocando três reforços: Eberechi Eze, Leandro Trossard e Max Dowman.
Na fase seguinte, o Arsenal finalmente começou a parecer mais perigoso. Declan Rice viu sua tentativa passar por cima do gol, desviada por Djordje Petrovic, e um gol de Gyökeres foi anulado por impedimento. O Bournemouth percebeu que havia uma chance de virar o jogo e, por meio de Scott — que, com um pouco de sorte, recebeu a bola nos pés —, fez 1 a 2 a quinze minutos do fim.
O Arsenal teve que se esforçar ao máximo, em busca do empate e talvez até mais. Em parte devido às chances perdidas por Gyökeres e pelo substituto Gabriel Jesus, isso não aconteceu. Para piorar a situação, o sueco ainda recebeu um cartão amarelo, o que o deixa suspenso para o confronto decisivo contra o Manchester City na próxima semana.