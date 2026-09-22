"Hoje só houve um time que tentou jogar futebol", declarou um Fabian Hürzeler visivelmente irritado no início de março, na entrevista coletiva após a partida de sua equipe contra o Arsenal. Sua análise, aliás, não estava errada. Afinal, os Seagulls foram, durante quase todo o confronto com os Gunners, a equipe claramente superior e dominante.

Só faltou transformar isso em gol, e por isso o placar no fim mostrou uma derrota por 1 a 0. Em praticamente todas as estatísticas relevantes, o Brighton levou vantagem sobre os londrinos. No entanto, o time de Hürzeler não conseguiu converter em números as várias chances criadas. Uma jogada individual do astro do Arsenal Bukayo Saka, favorecida por uma falha grave do goleiro do Brighton, Bart Verbruggen, acabou fazendo a diferença e bastou para dar a vitória apertada aos Gunners.

Depois do apito final, porém, Hürzeler não quis se limitar a uma análise fria da partida. Em palavras duras, criticou a forma como o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, pensa o futebol e faz seu estrelado elenco londrino jogar. Ele ressaltou o quanto isso contrastava com a imagem de um líder da Premier League nominalmente muito superior.

"Eu nunca serei um treinador que tentará vencer assim. Se eles forem campeões, ninguém vai perguntar como fizeram isso. Dá realmente para sentir que eles fazem de tudo para ganhar", declarou o alemão, antes de acrescentar em tom de pergunta aos jornalistas presentes: "Se eu perguntasse a todos aqui na sala: 'Vocês realmente gostaram desse jogo de futebol?', talvez um levantasse a mão, porque é um grande torcedor do Arsenal. Mas, fora isso, com certeza ninguém."

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Brighton e Hürzeler desmontam o Arsenal

Que tipo de futebol Hürzeler gostaria de ver sua equipe jogar já podia ser percebido em alguns momentos naquela época. No verão de 2024, o treinador de 33 anos assumiu o comando dos Seagulls e recebeu da diretoria um contrato de longo prazo, de cinco anos, sabendo-se muito bem que levaria algum tempo até que sua assinatura se consolidasse no jogo dentro de campo. Desde então, porém, é impossível negar a evolução constante do Brighton sob o comando do alemão.

Se, no início da passagem de Hürzeler, a defesa ainda se mostrava um calcanhar de aquiles evidente e o time sofria uma sequência de goleadas de adversários tecnicamente superiores, com o passar do tempo o treinador conseguiu cada vez melhor encontrar um equilíbrio funcional entre ataque e defesa.

Como isso pode se traduzir em campo de maneira quase impecável, justamente o Arsenal pôde sentir na pele no último fim de semana. Com um 3 a 0, o Brighton atropelou no Falmer Stadium o então líder invicto, com o time de Hürzeler exibindo uma atuação brilhante do ponto de vista técnico e, sobretudo, tático.

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Brighton executa perfeitamente o plano de Fabian Hürzeler

Desde o primeiro minuto, os Seagulls pressionaram os londrinos com uma intensidade máxima e, com isso, impediram em todos os momentos que os Gunners colocassem em prática seu jogo baseado em posse de bola e controle. Em vários momentos, a linha ofensiva do Brighton pressionava os defensores do Arsenal já na própria área. De forma extremamente inteligente, fechava linhas de passe simples, cercava agressivamente em superioridade numérica os jogadores com a bola e, por fim, quando aos Gunners só restava o lançamento longo para a frente, recuperava rapidamente a bola com posicionamento inteligente.

Só nos primeiros 15 minutos, o goleiro do Arsenal, David Raya, errou três dos seus sete passes, porque o Brighton pressionava o espanhol de forma constante e, ao mesmo tempo, criava superioridade numérica no centro, de modo que muitas vezes ele só tinha como opção um passe lateral para os laterais Jurrien Timber e Riccardo Calafiori, que também estavam bem marcados, ou uma bola sem controle na direção do círculo central.

O resultado foram nove recuperações de bola no último terço do campo, o maior número sofrido por um adversário do Arsenal desde o Liverpool, em dezembro de 2023, também com nove. No torneio atual, o Brighton já soma 35 recuperações de bola no último terço, oito a mais do que o Everton, que ocupa a segunda colocação entre todos os times da Premier League nessa estatística.

Hürzeler rasga elogios ao seu time

"O decisivo foi que cada jogador, ao entrar em um duelo, sempre tinha a sensação de que havia um companheiro atrás dele", afirmou Hürzeler, que elogiou sua equipe de forma entusiasmada pela execução sem erros de seu conceito tático. "Se um jogador era superado, o próximo companheiro estava lá. A questão é: vocês podem confiar uns nos outros dentro de campo? Há confiança mútua? Cada um conhece sua função nas bolas paradas? Você está sempre atento e totalmente presente em cada situação e em cada momento do jogo?"

Depois da vitória sobre o Arsenal, o Brighton agora tem o melhor ataque da liga. Após cinco partidas, os Seagulls já somam 16 gols. Na história da Premier League, só o Manchester City, na temporada 2022/23, marcou mais nas cinco primeiras rodadas: 19.

Além disso, a abordagem do treinador do Brighton também tem impacto positivo na defesa. Nos oito jogos oficiais disputados até aqui, o Brighton já saiu sem sofrer gols pela quinta vez. Na temporada passada, a equipe precisou do dobro de tentativas para atingir a marca de cinco partidas sem ser vazada. "O mais importante é não sofrer gols lá atrás", afirmou Hürzeler.

Esse aspecto também mereceu o respeito de Arteta. "Já no primeiro lateral", o espanhol percebeu a pressão extrema do Brighton. "Os erros técnicos no nosso próprio campo; não respeitamos nenhum dos princípios de jogo que precisam ser seguidos para sair desse tipo de situação de homem contra homem. Ficamos o tempo todo na defensiva", disse Arteta.

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Quais jogadores mais se destacam sob o comando de Hürzeler?

Ao longo das últimas janelas de transferências, Hürzeler foi montando aos poucos um time ajustado exatamente ao perfil que ele exige. Com Chema Andres, contratado junto ao Stuttgart pouco antes do fechamento da janela, o técnico alemão encontrou, por exemplo, o tipo de jogador perfeito para recuperar o mais rápido possível as bolas longas rebatidas pela defesa adversária.

Com quase dois metros de altura e força nos duelos, o espanhol reúne os atributos físicos necessários. Além disso, tem velocidade suficiente para garantir a cobertura contra contra-ataques caso a armadilha de pressão mais à frente não funcione a tempo. Também o ex-jogador do Hamburgo Luka Vuskovic, contratado no verão por 55 milhões de euros junto ao Tottenham Hotspur, virou titular absoluto em pouquíssimo tempo.

Outro componente importante no sistema de Hürzeler é o ex-internacional Pascal Groß, que chegou ao sul da Inglaterra já no inverno passado, depois de perder cada vez mais espaço no Borussia Dortmund. Sob o comando de seu compatriota, o jogador de 35 anos vive uma espécie de segunda juventude nos Seagulls e, de forma totalmente surpreendente, lidera a lista de participações em gols da Premier League após cinco rodadas, à frente de astros como Erling Haaland, Florian Wirtz e companhia, com três gols e quatro assistências. Também na vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal, Groß marcou o gol do 1 a 0 aos 31 minutos e depois deu a assistência para o gol de Chema, que fechou o placar, aos 57.

"Estou me sentindo muito bem, muito à vontade. É uma boa mistura de condição física, experiência e do trabalho com Fabian Hürzeler, um treinador que me utiliza de uma maneira que faz minhas qualidades aparecerem", explicou Groß, em entrevista ao kicker, ao falar das razões para sua grande fase atual. Segundo ele, a equipe está conseguindo colocar em prática quase perfeitamente o que Hürzeler exige. "Devemos alguns dos gols à nossa pressão e às recuperações de bola altas que surgem dela. No geral, criamos muitas chances de gol", disse o meio-campista.

Groß se beneficia sobretudo do fato de ter mais liberdade no jogo ofensivo e poder interpretar sua função de maneira mais avançada. "Ele é como um bom vinho. Quanto mais velho fica, melhor fica", elogiou Hürzeler. Groß faz "coisas que não podem ser medidas quando ele está em campo, mas que vemos todos os dias nos treinamentos. Ele tem a capacidade de criar coesão social entre todos os nossos jogadores. Temos muitas nacionalidades e nações diferentes, e ele tem sensibilidade para todas essas dinâmicas".

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Mikel Arteta estende a mão a Fabian Hürzeler para uma reconciliação

Também porque no momento tudo está dando certo no Brighton, que subiu para o terceiro lugar com a terceira vitória, Hürzeler desta vez abriu mão de um discurso inflamado. Ao contrário do encontro de quase meio ano atrás, ele tinha pouco a reprovar ao adversário. Afinal, o Arsenal havia se encaixado perfeitamente no plano de jogo do alemão e, ao longo dos 90 minutos, quase não encontrou solução contra a pressão incessante do Brighton.

E assim foi Arteta quem apareceu diante da imprensa após a partida e enterrou de vez a "briga" entre os dois treinadores. Diferentemente do último encontro, quando ainda havia reagido às declarações de Hürzeler com comentários sarcásticos e um certo deboche, no sábado o espanhol só teve apreço e elogios ao colega de profissão.

"Estou aqui para dizer minha opinião, defender meu clube e tirar o melhor dos meus jogadores. O que aconteceu já passou. Isso ficou no passado. Tenho enorme respeito por Fabian e pelo que ele conquistou. O que o Brighton faz como clube sob o comando dele é simplesmente notável", exaltou Arteta.