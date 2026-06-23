O Arsenal prepara uma oferta pelo revelação da Copa do Mundo, Ayyoub Bouaddi: é divulgado o altíssimo valor pedido pelo jogador

O Arsenal é o clube mais concreto no interesse por Ayyoub Bouaddi, segundo reportagem do The Guardian. O campeão inglês está preparando, neste momento, uma oferta inicial pelo meio-campista de 18 anos, que vem impressionando bastante na Copa do Mundo com a seleção do Marrocos.

Vários grandes clubes europeus já estavam de olho em Bouaddi ao longo da temporada, mas, devido às suas recentes atuações pela seleção marroquina na Copa do Mundo, ele se tornou repentinamente um dos jogadores mais cobiçados do momento. O Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique e o Liverpool também estariam de olho na contratação do meio-campista do Lille OSC.

O Arsenal é agora o primeiro clube que parece disposto a fazer uma oferta por Bouaddi. Segundo Ed Aarons, jornalista do The Guardian, o Lille estaria pedindo mais de 80 milhões de euros pelo jovem talento em ascensão. Não está claro quanto o Arsenal está disposto a pagar por Bouaddi.

No Mundial, Bouaddi está causando grande impressão. Na partida de estreia contra o Brasil (1 a 1), ele estava em toda parte, o que lhe rendeu uma enxurrada de elogios. Também contra a Escócia (vitória por 0 a 1), ele fez uma excelente partida.

“Ele não sofre de nervosismo”, disse Ibrahim Affelay à NOS. “Ele acelera, dribla para liberar outro jogador entre as linhas. Muito especial. Controle total. Ele tem praticamente tudo. Ele se destaca na defesa e também se destaca no jogo. Se você tem 18 anos e esta é apenas sua segunda (quarta, nota do editor) partida pela seleção, então você tem, sem dúvida, um grande futuro.”

O próprio Bouaddi considera uma honra que tantos clubes estejam de olho nele. “Mas, no momento, estou focado apenas na Copa do Mundo. Estamos fazendo de tudo para ter o melhor desempenho possível aqui”, disse ele recentemente em entrevista ao The Athletic.