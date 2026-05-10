O Arsenal está a um passo do título nacional após um final de jogo alucinante no clássico

O Arsenal deu mais um passo importante na disputa pelo título inglês. Em um difícil clássico londrino, o time venceu o West Ham United por 0 a 1. A diferença para o segundo colocado, o Manchester City, volta a ser de cinco pontos, faltando ainda duas partidas para o Arsenal. O segundo colocado ainda tem três jogos pela frente.

O início do Arsenal foi promissor. Riccardo Calafiori foi impedido em posição de gol e Leandro Trossard acertou a trave de cabeça à queima-roupa. Calafiori chutou para fora pouco depois. O West Ham não teve outra escolha a não ser se defender e torcer para que o Arsenal não marcasse logo.

O West Ham foi entrando no jogo ao longo do primeiro tempo e agradeceu a David Raya por uma bela defesa em uma cabeçada bem colocada pouco antes do intervalo. A torcida no London Stadium passou a apoiar o time e o Arsenal teve cada vez mais dificuldades após o intervalo. As chances reais também foram escassas para o líder, com Bukayo Saka perdendo a bola em posição favorável, mas também estando impedido.

Raya salvou o Arsenal nos minutos finais com uma defesa fabulosa em um chute de Mateus Fernandes. Mikel Arteta deu um suspiro de alívio e seu colega Nuno não conseguia acreditar que o meio-campista havia perdido a chance. Isso custou caro ao West Ham, pois, do outro lado, Trossard acertou o alvo: 0 a 1.

Pouco antes, Arteta tirou Saka, colocando Noni Madueke como substituto na direita. Martin Ødegaard também já estava em campo pelos visitantes do norte de Londres. Em uma confusão, um membro da comissão técnica do West Ham recebeu um cartão vermelho direto, enquanto o tempo se esgotava em desvantagem para o time que luta contra o rebaixamento.

O Arsenal parecia estar prestes a perder o jogo aos 96 minutos, quando o West Ham marcou em um escanteio com Calum Wilson. Após uma longa consulta ao VAR, o gol foi anulado por uma falta em Raya. Aos 112 minutos, soou o apito final e o alívio foi enorme entre os jogadores e torcedores do Arsenal.