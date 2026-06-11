A Federação Internacional de Futebol (FIFA) designou o árbitro argelino Mustapha Gharbal para arbitrar uma das partidas do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, antes do início da competição que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Gharbal deverá arbitrar o confronto entre Haiti e Escócia na primeira rodada da fase de grupos, que será disputado na madrugada de domingo no “Gillette Stadium”, em Boston, nos Estados Unidos, no Grupo C, que também conta com as seleções de Marrocos e Brasil.
A partida acontece poucas horas antes do esperado confronto entre a seleção marroquina e a brasileira no estádio "MetLife", em Nova York, dentro do mesmo grupo.
O árbitro argelino será auxiliado por seus compatriotas Makran Kourari e Abbas Akram Zerhouni, que integram a equipe de arbitragem escolhida pela FIFA para este confronto.
Mustafa Gharbal, de 40 anos, é considerado um dos árbitros mais destacados do continente africano nos últimos anos, após ter apitado várias partidas importantes em torneios da Confederação Africana de Futebol, seja na Copa Africana das Nações ou na Liga dos Campeões da África.
O árbitro, nascido na cidade de Oran, possui também ampla experiência internacional, tendo já apitado partidas na Copa do Mundo de Clubes, sediada nos Estados Unidos no ano passado, além de sua participação na Copa Intercontinental de Clubes.
Gharbal continua a consolidar sua posição entre a elite dos árbitros africanos no cenário internacional, graças à crescente confiança que lhe é depositada pelas federações africana e internacional de futebol para arbitrar grandes partidas.