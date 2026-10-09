O árbitro somali se aproxima do Campeonato Egípcio, e a decisão final está nas mãos da Federação de Futebol

Essam Abdel Fattah, presidente do Comitê de Arbitragem egípcio, revelou ter recebido um pedido oficial da Federação Somali para contar com o árbitro Omar Artan na condução de partidas do Campeonato Egípcio, afirmando não ter objeção à iniciativa, enquanto aguarda a aprovação da Federação Egípcia de Futebol.

Em declarações à televisão, Abdel Fattah disse que Artan entrou em contato com ele, mas não com o objetivo de apitar a partida entre Al Ahly e Zamalek, explicando: "Enviou uma carta oficial da Federação Somali solicitando apitar no Campeonato Egípcio. Não tenho objeção a isso, mas estamos aguardando a aprovação da Federação Egípcia, e se a Federação de Futebol concordar, iremos recebê-lo no Campeonato Egípcio o mais breve possível".

Os bastidores da escolha do árbitro do clássico

O presidente do Comitê de Arbitragem abordou os bastidores da escolha do árbitro esloveno Rade Obrenović para conduzir a partida do clássico entre Al Ahly e Zamalek, marcada para o domingo, dia 11 de outubro, no estádio do Cairo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio.

Abdel Fattah esclareceu que o comitê contatou as federações das cinco grandes ligas europeias, mas que Alemanha, Inglaterra e Itália se escusaram de enviar árbitros, enquanto a resposta de Portugal chegou atrasada, e a equipe disponível não era da elite, o que também se aplicou às opções espanholas.

Acrescentou que entrou em contato pessoalmente com alguns árbitros, mas que estes se escusaram devido a seus compromissos, especialmente partidas da Liga dos Campeões da Europa, antes de o comitê se decidir pelo árbitro esloveno, a quem descreveu como o melhor de seu país.

Sua posição sobre a arbitragem estrangeira

Abdel Fattah defendeu os árbitros, apontando que as críticas às quais a arbitragem está sujeita não se limitam ao Egito, mas se estendem à Espanha e a outros grandes países, considerando que o árbitro frequentemente é o elo mais fraco no sistema do futebol.

Disse que é difícil que a arbitragem se torne um elemento forte aos olhos das torcidas, acrescentando que as ligas espanhola, francesa e italiana não recorrem a árbitros estrangeiros para conduzir suas partidas, qualquer que seja o nível da arbitragem.

A verdade sobre a situação de Mahmoud Ashour

Sobre a situação do árbitro Mahmoud Ashour, Abdel Fattah esclareceu que o pedido de dispensa é a descrição mais precisa do que ocorreu, apontando que Ashour desejava desde o início trabalhar na área da mídia, antes de concordar em se juntar ao comitê após discussões, e depois tomar sua decisão final, a qual afirmou respeitar.

Também revelou movimentos para melhorar os aspectos psicológicos dos árbitros, por meio da organização de sessões individuais e do futuro recurso a especialistas em apoio psicológico, destacando que alguns árbitros já recorreram a psicólogos devido à frustração.