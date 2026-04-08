O árbitro Sander van der Eijk está farto de um jogador chato do Ajax: “Tirem-no de campo!”

Imagens da ESPN ofereceram uma visão única do papel do árbitro Sander van der Eijk durante a partida entre Ajax e FC Twente (1 a 2). É possível ver como o árbitro entra em uma discussão com um jogador da equipe da casa, a quem acaba expulsando por várias vezes.

Para o Ajax, foi, no geral, uma tarde frustrante na Johan Cruijff ArenA. A equipe parecia, por momentos, impotente contra o FC Twente, que, com a vitória, assumiu agora a quarta colocação na Eredivisie. A frustração dos jogadores de Amsterdã foi, portanto, grande, o que se manifestou em vários confrontos com Van der Eijk.

Primeiro, Sean Steur se dirige ao árbitro. “É um esporte de homens, né, árbitro?”, grita Steur após uma decisão controversa. “Claro, eu também apito nos jogos masculinos”, responde Van der Eijk com frieza.

Pouco depois, Mika Godts também se aproxima dele furioso, mas é imediatamente advertido a manter distância. “O que, vou embora?”, reage Godts, frustrado. Logo em seguida, Van der Eijk decide chamar o capitão Youri Baas. “Podemos conversar. Mantenha-o afastado, Mika”, é a mensagem clara do árbitro.

No entanto, não demora muito para que Godts volte a reclamar. O atacante está convencido de que sofreu uma injustiça. “Se você perguntar a cem árbitros, haverá cem apitos. Você sabe como é”, explica Van der Eijk ao ponta-esquerda do Ajax.

Quando Godts continua insistindo, Van der Eijk fica visivelmente irritado. “Mika, você sabe como é. Isso está escrito no livro, com certeza. Vou mandar para você, é bem longo. 130 páginas, 17 linhas”, diz ele com cinismo.