O comitê de arbitragem da Federação Espanhola de Futebol anunciou a designação de Alejandro Hernández Hernández para apitar a partida entre Real Madrid e Real Betis, marcada para a noite de sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, em um confronto que se espera gerar muita polêmica antes mesmo do apito inicial.

O árbitro internacional espanhol é considerado um dos juízes mais polêmicos de LaLiga nos últimos anos, já que porta a insígnia internacional desde 2014, além de ser classificado entre os árbitros de elite da UEFA e ter sido escolhido entre os árbitros da Copa do Mundo de 2026, depois de já ter sido premiado como melhor árbitro da Espanha em 2017.

Hernández Hernández já havia apitado a partida entre Real Madrid e Real Betis em janeiro passado, no estádio Santiago Bernabéu, que terminou com a vitória do time merengue por 5 a 1. Nesta temporada, também apitou a partida entre Atlético de Madrid e Villarreal, que teve dois pênaltis marcados e a expulsão de Robin Le Normand.

Apesar de sua reputação como árbitro, o nome de Hernández Hernández está associado a uma série de partidas polêmicas, especialmente os confrontos do Clássico entre Real Madrid e Barcelona, o que o tornou alvo constante das críticas das torcidas dos dois clubes.

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Uma das histórias mais marcantes sobre o árbitro remonta a uma entrevista que concedeu quando tinha doze anos de idade, na qual afirmou que o Barcelona era o time que ele torcia, uma declaração que voltou a circular repetidamente a cada vez que ele é designado para apitar partidas do Real Madrid, apesar de não haver nenhuma posição oficial que questione sua imparcialidade ou o impeça de apitar jogos do time merengue.

Por outro lado, o canal oficial do Real Madrid promoveu mais de uma vez ataques ao árbitro e publicou reportagens que expunham o que considerou "erros de arbitragem" que prejudicaram o time, especialmente após sua designação para apitar partidas do Clássico, alegando que ele tomou decisões determinantes contra o clube ao longo dos últimos anos.

A designação de Hernández Hernández para apitar o confronto entre Real Madrid e Real Betis chega em meio a grande expectativa, diante da sensibilidade da partida e do longo histórico de polêmica que acompanha o árbitro sempre que aparece em jogos do time merengue.