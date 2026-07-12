O árbitro deixou passar um cartão vermelho evidente na partida entre Argentina e Suíça? A internet está em polvorosa

A partida das quartas de final entre Argentina e Suíça (3 a 1) continua dando o que falar. O árbitro João Pinheiro, em especial, está sob críticas, após algumas decisões polêmicas.

O segundo cartão amarelo de Breel Embolo, e consequentemente o cartão vermelho, foi sem dúvida o momento mais comentado. Inicialmente, o argentino Leandro Paredes recebeu o cartão, mas, graças à regra da “identidade equivocada”, o VAR pôde intervir. Leia aqui por que essa decisão estava totalmente de acordo com as regras da FIFA.

No entanto, tanto no país quanto no exterior, persiste a sensação de que a Argentina é frequentemente favorecida pela FIFA. Novas imagens, porém, trazem uma nova perspectiva: segundo muitos, a Suíça também se saiu bem graças a uma decisão arbitral notável.

Ardon Jashari cometeu, na primeira parte da prorrogação, uma falta violenta em Nicolás González. O meio-campista suíço chegou a acertar o adversário com força no tornozelo duas vezes em uma única jogada.

González permaneceu no chão por um longo tempo, enquanto a Argentina continuava jogando em busca do gol da vitória. Pinheiro não puniu a jogada e o VAR também não interveio. Com isso, Jashari escapou de um possível cartão vermelho.

Nas redes sociais, o momento gerou muita indignação. Muitos torcedores acham curioso que, ao contrário do que aconteceu com Embolo, quase não se fale sobre a jogada de Jashari. “Isso foi mais escandaloso do que o uniforme da Suíça”, é uma reação muito comum.

O jornalista Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf, também concorda com isso. “Muitas discussões novamente nas redes sociais sobre o suposto favoritismo arbitral em favor da Argentina. Isso também poderia/deveria ter sido cartão vermelho, mas, mais uma vez, quase ninguém fala sobre isso”, escreve ele no X.