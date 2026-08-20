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imago-sport-1081064019.jpgAbdullah Ahmed
Ahmed Mansy

Traduzido por

O árbitro da partida do Al-Feiha: presenciou os maiores escândalos do Al-Hilal e o eliminou do Mundial

Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Campeonato Saudita
D. Makkelie
Arábia Saudita
Países Baixos

A resposta será plana.

Um clima de pessimismo tomou conta da torcida do Al-Hilal, após a definição do árbitro que comandará a aguardada partida de sua equipe contra o Al-Feiha, pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal visita o Al-Feiha nesta quinta-feira, no estádio da cidade esportiva de Al-Majmaah, na abertura das partidas da segunda rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" informou que o árbitro holandês Danny Makkelie será o responsável por comandar a partida em campo, auxiliado por seus compatriotas Hessel Steegstra e Jan de Vries, pelo croata Ivan Bebek como árbitro de vídeo, e pelo saudita Mohammed Abu Shqara como quarto árbitro.

Esta será a nona partida que o árbitro holandês comanda para a equipe do Al-Hilal em todas as competições, após ter apitado 8 partidas em 4 torneios diferentes entre os anos de 2018 e 2025.

Ao longo dessas oito partidas, o Al-Hilal conquistou a vitória em apenas 4 ocasiões, com um índice de sucesso de 50%, além de empatar em duas ocasiões e ser derrotado em outras duas.

Campeonato Saudita
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

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A primeira derrota foi arrasadora, na semifinal da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas de 2019, quando o Al-Hilal perdeu para o Al-Taawoun por 5 a 0, numa surpresa de peso.

Já a segunda foi na última partida que Makkelie comandou para o Al-Hilal, quando perdeu para o Fluminense por 2 a 1, dando adeus ao Mundial de Clubes nas quartas de final.

Por outro lado, o árbitro holandês foi testemunha da conquista do Al-Hilal na Supercopa Saudita de 2022, após a vitória sobre o Al-Faisaly nos pênaltis na partida final.

Vale lembrar que Makkelie apitou apenas uma única partida na temporada atual, entre Utrecht e AZ Alkmaar, na segunda rodada do Campeonato Holandês.

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