Um clima de pessimismo tomou conta da torcida do Al-Hilal, após a definição do árbitro que comandará a aguardada partida de sua equipe contra o Al-Feiha, pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Hilal visita o Al-Feiha nesta quinta-feira, no estádio da cidade esportiva de Al-Majmaah, na abertura das partidas da segunda rodada da Liga Roshn.
O jornal saudita "Al-Riyadiah" informou que o árbitro holandês Danny Makkelie será o responsável por comandar a partida em campo, auxiliado por seus compatriotas Hessel Steegstra e Jan de Vries, pelo croata Ivan Bebek como árbitro de vídeo, e pelo saudita Mohammed Abu Shqara como quarto árbitro.
Esta será a nona partida que o árbitro holandês comanda para a equipe do Al-Hilal em todas as competições, após ter apitado 8 partidas em 4 torneios diferentes entre os anos de 2018 e 2025.
Ao longo dessas oito partidas, o Al-Hilal conquistou a vitória em apenas 4 ocasiões, com um índice de sucesso de 50%, além de empatar em duas ocasiões e ser derrotado em outras duas.
A primeira derrota foi arrasadora, na semifinal da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas de 2019, quando o Al-Hilal perdeu para o Al-Taawoun por 5 a 0, numa surpresa de peso.
Já a segunda foi na última partida que Makkelie comandou para o Al-Hilal, quando perdeu para o Fluminense por 2 a 1, dando adeus ao Mundial de Clubes nas quartas de final.
Por outro lado, o árbitro holandês foi testemunha da conquista do Al-Hilal na Supercopa Saudita de 2022, após a vitória sobre o Al-Faisaly nos pênaltis na partida final.
Vale lembrar que Makkelie apitou apenas uma única partida na temporada atual, entre Utrecht e AZ Alkmaar, na segunda rodada do Campeonato Holandês.
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