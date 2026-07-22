Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

Traduzido por

O apelo da razão vence a emoção... Como Kanté acabou por representar a França em vez desta seleção africana?

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
N. Kante
J. Vardy
Mali
França
England
EUA
Mali

Conquistou feitos históricos com a França

N'Golo Kanté alcançou grandes feitos com a seleção francesa ao longo dos últimos anos, mas as coisas teriam sido completamente diferentes se o jogador do Fenerbahçe tivesse seguido o seu coração.

Kanté foi peça fundamental na seleção francesa durante quase uma década, chegou à final do Campeonato da Europa de 2016, venceu o Mundial de 2018 e chegou mesmo a ser convocado para participar no Mundial de 2026.

O médio de 35 anos deixou a sua marca na seleção francesa com 69 jogos internacionais, dois golos e dois títulos: o Mundial de 2018 e a Liga das Nações da UEFA de 2021.

O seu antigo colega no Leicester City, Jamie Vardy, com quem conquistou o título da Premier League em 2016, revelou uma grande surpresa sobre Kanté.

Vardy afirmou, em declarações citadas pelo site "Foot Mercato": "N'Golo Kanté queria representar o Mali, e não a França, em homenagem às raízes do seu pai".

E acrescentou: "Convencemo-lo de que iria vencer o Mundial com a França. Ele ofereceu o seu Mini Cooper aos pais, na aldeia, e comprou outro quando os colegas de equipa gozaram com ele".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google