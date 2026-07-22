O apelo da razão vence a emoção... Como Kanté acabou por representar a França em vez desta seleção africana?

N'Golo Kanté alcançou grandes feitos com a seleção francesa ao longo dos últimos anos, mas as coisas teriam sido completamente diferentes se o jogador do Fenerbahçe tivesse seguido o seu coração.

Kanté foi peça fundamental na seleção francesa durante quase uma década, chegou à final do Campeonato da Europa de 2016, venceu o Mundial de 2018 e chegou mesmo a ser convocado para participar no Mundial de 2026.

O médio de 35 anos deixou a sua marca na seleção francesa com 69 jogos internacionais, dois golos e dois títulos: o Mundial de 2018 e a Liga das Nações da UEFA de 2021.

O seu antigo colega no Leicester City, Jamie Vardy, com quem conquistou o título da Premier League em 2016, revelou uma grande surpresa sobre Kanté.

Vardy afirmou, em declarações citadas pelo site "Foot Mercato": "N'Golo Kanté queria representar o Mali, e não a França, em homenagem às raízes do seu pai".

E acrescentou: "Convencemo-lo de que iria vencer o Mundial com a França. Ele ofereceu o seu Mini Cooper aos pais, na aldeia, e comprou outro quando os colegas de equipa gozaram com ele".