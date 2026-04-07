A Confederação Brasileira de Futebol concluiu a elaboração dos termos do novo contrato do técnico italiano Carlo Ancelotti, preparando o terreno para o anúncio oficial da renovação de seu vínculo com a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2030.

Ambas as partes concordaram em prorrogar o contrato atual, que expira em julho próximo, e a assinatura dos documentos oficiais está prevista para os próximos dias.

Segundo a rede “ESPN Brasil”, a CBF concluiu a revisão dos detalhes finais do contrato no início desta semana e enviou a minuta a Ancelotti. A CBF aguarda agora a assinatura do técnico para anunciar a permanência dele no cargo por mais quatro anos.

A rede indicou que a revisão final pelos advogados do técnico italiano e a assinatura subsequente são meros trâmites formais dentro da CBF, especialmente porque todos os detalhes contidos no contrato já foram acordados durante as negociações realizadas nas últimas semanas.

Ancelotti se reuniu com os responsáveis jurídicos da CBF durante os jogos realizados no final de março passado na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, além de ter conversado com Samir Saud, presidente da CBF, antes da pausa, quando o técnico deu seu consentimento verbal definitivo ao acordo.

No novo contrato, Ancelotti manteve o mesmo salário acordado em maio de 2025, no valor de 10 milhões de euros por ano.

Este é o maior salário da história dos treinadores da Seleção Brasileira.

Os novos contratos da comissão técnica assistente tiveram um aumento salarial a pedido de Ancelotti como condição para a renovação, incluindo seus assistentes diretos Paul Clement e Francesco Mori, o preparador físico Mino Folco e o analista de desempenho Simone Montanaro.

O novo contrato é dividido em duas partes devido às leis trabalhistas que impõem restrições a acordos diretos de 48 meses; o primeiro contrato tem duração de dois anos, com renovação automática acordada por mais 24 meses, totalizando quatro anos até a Copa do Mundo de 2030.

O novo contrato será assinado por meio de assinatura digital, um procedimento comum nas negociações atuais, já que Ancelotti estará no Canadá com sua família nas próximas semanas, permanecendo em Vancouver até o final de abril deste ano.



Leia também: Ancelotti: “É triste que o craque do Real não seja o Brasil... e esta é a minha escalação ideal”