"O anúncio está prestes a ser feito"... O campeão alemão garante o futuro de sua estrela

Conrad Laimer, lateral-direito do Bayern de Munique, de 29 anos, está prestes a renovar seu contrato com o campeão da Bundesliga, em uma medida que confirma a continuidade de sua carreira na Baviera, apesar de estar prestes a entrar na quarta década de vida; restam apenas alguns detalhes menores para fechar o acordo de forma definitiva.

De acordo com a revista especializada alemã “Kicker”, as negociações entre as partes chegaram à fase final, restando apenas detalhes secundários a serem resolvidos, o que indica que o anúncio oficial da renovação está iminente nos próximos dias ou semanas.

Atualmente, Laimer tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2027, e espera-se que ele continue sua trajetória na Baviera, a menos que surjam circunstâncias imprevistas, especialmente após a temporada excepcional que teve com o time bávaro.

Lainer, que já havia jogado pelo Leipzig antes de se transferir para o Bayern de Munique, teve uma temporada de destaque com o campeão alemão, marcando 3 gols e dando 13 assistências em 47 partidas disputadas em todas as competições na última temporada, o que o tornou um dos principais criadores de jogadas na posição de lateral-direito da Europa.

Os números ofensivos de Laimer são excepcionais para um jogador defensivo, já que ele contribuiu diretamente para 16 gols em uma única temporada, o que destaca sua importância tática no esquema do Bayern de Munique, que conta com a participação dos laterais nas jogadas ofensivas.