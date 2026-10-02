Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United, saiu em defesa de seu amigo Cristiano Ronaldo, em meio à polêmica contínua em torno do capitão da seleção portuguesa, afirmando que avaliar sua trajetória com base apenas nos últimos anos ignora tudo o que o jogador apresentou ao longo de muitos anos com clubes e com a seleção, além dos números e das conquistas excepcionais que alcançou.

Ferdinand falou sobre a situação atual de Ronaldo, após a saída do capitão de Portugal da concentração da seleção antes do confronto com a Dinamarca pela Liga das Nações da UEFA, considerando que as críticas sofridas pelo craque português não refletem a imagem completa de sua carreira, especialmente porque alguns passaram a julgá-lo com base em seu desempenho apenas nos últimos três ou quatro anos.

Ferdinand disse em um vídeo publicado por meio de suas contas nas redes sociais: "Onde estava Portugal antes de Cristiano Ronaldo? O que eles conquistaram? Até mesmo a classificação para as fases finais, quanto mais os títulos? O que me incomoda é que muitos o julgam com base nos últimos três ou quatro anos".

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E acrescentou o ex-zagueiro do Manchester United: "E ele ainda apresenta números impressionantes para alguém da sua idade, independentemente do campeonato em que joga", apontando que o fato de Ronaldo continuar marcando gols e alcançando números apesar da idade avançada deve ser parte essencial de qualquer avaliação de sua carreira atual.

Ferdinand não se limitou à trajetória de Ronaldo com a seleção portuguesa, mas resgatou as passagens do craque português pelos clubes, citando o que ele apresentou na Juventus, no Real Madrid e no Manchester United, numa referência a que o jogador não dependeu de um único período de sucesso, mas sim deixou sua marca em mais de uma experiência e ao longo de muitos anos.

Ferdinand afirmou: "Acho que muita gente precisa reconsiderar. Olhem, por exemplo, para a Juventus e para o que ele fazia lá, depois foi para o Real Madrid e, em seguida, para o Manchester United".

E concluiu: "Isso é como três carreiras de nível mundial em uma só", considerando que o legado futebolístico de Ronaldo não pode ser reduzido ao seu desempenho apenas nos últimos anos, por mais que sejam as críticas que o cercam atualmente".