O Almere City FC garantiu, na tarde de sábado, sua classificação para a segunda fase dos Play-Offs da Keuken Kampioen. Depois de a equipe do técnico Jeroen Rijsdijk ter vencido o jogo de ida no início desta semana por 2 a 3, fora de casa, contra o FC Den Bosch, ela venceu também no sábado em casa: 3 a 0. Para o Den Bosch, a temporada chega assim ao fim.

Para o Den Bosch, esta dupla de jogos começou tão promissora na quarta-feira. No intervalo, a equipe de Ulrich Landvreugd, que deixa o Den Bosch neste verão, ainda estava com uma vantagem de 2 a 0. Mas, no segundo tempo, o Almere virou o jogo: 2 a 3.

Demorou um pouco para o primeiro tempo de sábado ganhar ritmo no Yanmar Stadion. O primeiro perigo veio do Den Bosch, por meio de Kévin Monzialo e Jack de Vries. Mas foi o Almere que abriu o placar pouco antes do intervalo.

Pepijn van de Merbel ainda conseguiu responder às jogadas de Ferdi Druijf e Emmanuel Poku, mas não conseguiu impedir que Marley Dors fizesse o 1 a 0. Assim, o Almere estava em vantagem.

No segundo tempo, o Den Bosch ainda tentou. De Vries foi perigoso por duas vezes, mas Niko Takahashi e James Lawrence conseguiram impedir que ele marcasse.

O Almere esperava pelo contra-ataque e criou perigo com Lawrence e o substituto Julian Rijkhoff, mas Van de Merbel manteve o Den Bosch na luta. Nos minutos finais, o Almere ampliou a vantagem sobre o Den Bosch, com gols de Druijf (2 a 0) e Rijkhoff: 3 a 0.

Na segunda rodada, o Almere enfrenta o De Graafschap, que terminou a temporada em quarto lugar na Keuken Kampioen Divisie. A partida de ida em Almere acontece na próxima quarta-feira à noite, e a de volta no próximo sábado.

Para o meio-campista do Den Bosch, Danny Verbeek (35), que ficou no banco durante toda a partida, a carreira chega definitivamente ao fim após mais de quatrocentas partidas no nível profissional.