O Almere City FC anuncia o sucessor do técnico Jeroen Rijsdijk, que está deixando o clube

Anoush Dastgir (36) é o novo técnico do Almere City FC. O clube de Flevoland anunciou a notícia através de seus canais oficiais. Em Almere, Dastgir, que assinou um contrato de dois anos, substitui Jeroen Rijsdijk.

Dastgir já havia trabalhado no Almere anteriormente. Primeiro como técnico do Jong Almere City, depois como assistente técnico da equipe principal. Por duas vezes, ele assumiu temporariamente o cargo de técnico principal.

Há um ano, Dastgir deixou o Almere para se tornar técnico da seleção sub-18 da Holanda. Lá, ele comandou seis partidas internacionais: quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Agora, ele retorna ao quinto colocado da última temporada da Keuken Kampioen Divisie. “O Almere City FC é, para mim, o clube onde dei meus primeiros passos como técnico no futebol profissional. Aqui tive espaço para crescer, como pessoa e como treinador”, começa Dastgir no site do seu clube.

“Em 3,5 temporadas, passei por praticamente tudo: um campeonato, promoção, permanência e rebaixamento. Agora, como técnico principal jovem e ambicioso, espero contribuir à minha maneira para o crescimento contínuo deste belo clube.”

Foeke Booy, chefe de olheiros e comissão técnica, também está satisfeito com a chegada de Dastgir. “Anoush conhece o clube e nossa maneira de trabalhar de ponta a ponta. Ele deixou aqui uma boa impressão e, na última temporada, mostrou que também possui as qualidades necessárias para desenvolver uma equipe com os maiores talentos da Holanda e alcançar resultados. Com isso em mente, estamos felizes em recebê-lo de volta em Almere e temos total confiança de que ele levará nossa jovem equipe adiante.”

No final de março, foi anunciado que Rijsdijk deixaria o Almere após esta temporada, após um ano e meio no clube. Nesta temporada, ele levou o Almere aos playoffs da Keuken Kampioen, nos quais o Willem II se mostrou superior na semifinal da semana passada. Com isso, o clube continuará disputando a Keuken Kampioen Divisie na próxima temporada.