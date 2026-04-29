O Almere City dá o primeiro passo rumo à Eredivisie após uma incrível recuperação contra o Den Bosch

O Almere City conquistou na quarta-feira uma vitória impressionante nas eliminatórias da Keuken Kampioen contra o FC Den Bosch. Os brabantes foram para o intervalo com uma vantagem de 2 a 0, mas no segundo tempo o Almere voltou com tudo: 2 a 3. No sábado, será a partida de volta em Flevoland. O vencedor da dupla de jogos enfrentará o De Graafschap nas quartas de final.

Aos 15 minutos, um passe longo do lateral-direito do Den Bosch, Nick de Groot, parecia um pouco forte demais para Kévin Monzialo, mas o craque da equipe da casa empurrou Boyd Reith de lado com uma jogada bastante evidente. Monzialo seguiu em frente e cruzou para Sebastian Karlsson Grach, que mandou para o fundo da rede: 1 a 0.

Após um bom passe de Ferdy Druijf, o Almere teve rapidamente uma excelente chance de empatar. Marley Dors recebeu a bola do companheiro e ficou chateado quando seu chute acertou a parte errada da trave.

Numa primeira parte emocionante, ambas as equipes continuaram a ter oportunidades de gol. Teun van Grunsven, por exemplo, perdeu uma chance clara de cabeça pelo Den Bosch, e o chute do meio-campista do Almere, Jamie Jacobs, acertou a rede lateral.

Pouco antes do intervalo, Emmanuel van de Blaak foi surpreendido de forma quase bizarra. O zagueiro segurou a bola por tempo demais e não percebeu a presença de Monzialo. O atacante do Den Bosch roubou a bola de Van de Blaak e finalizou com um chute alto: 2 a 0.

O Almere se recuperou após o intervalo de seu fraco primeiro tempo e, após algumas chances perdidas, conseguiu marcar o gol de empate. O goleiro do Den Bosch, Pepijn van de Merbel, não defendeu bem a cabeçada de Druijf, e Jacobs reagiu com agilidade, aproveitando o rebote para marcar: 2 a 1.

Os jogadores do Flevoland dominaram claramente o segundo tempo e partiram em busca do empate, que aconteceu aos 65 minutos. Dors cobrou uma falta com perfeição na cabeça de Druijf, que, girando, cabeceou a bola no canto oposto: 2 a 2.

O Den Bosch continuou a dificultar as coisas na fase seguinte, mas, aos poucos, foi ganhando controle sobre o Almere. No entanto, foi o Almere que chegou mais perto da vitória nos minutos finais. Van de Merbel fez uma defesa espetacular em um chute à queima-roupa de Druijf.

Depois que Druijf viu uma cabeçada seguinte passar raspando a trave, parecia que o placar ficaria em 2 a 2. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Um passe em profundidade brilhante de Niko Takahashi caiu na medida certa na corrida de Dors, que, após um domínio impecável, finalizou com frieza: 2 a 3.



