O clube Al-Taawoun isentou sua torcida dos cânticos ofensivos que ocorreram na partida contra o Al-Hilal pela Liga Roshn Saudita, afirmando que está tomando providências e adotando as medidas necessárias contra os responsáveis pela ofensa.

O Al-Hilal venceu o Al-Taawoun por 6 a 0, na partida realizada ontem, sábado, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

A partida foi marcada por um episódio lamentável, depois que parte da torcida do Al-Taawoun passou a entoar o nome do falecido Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que morreu em um trágico acidente no ano passado, numa tentativa de provocar seu amigo, o português Rúben Neves, jogador do Al-Hilal.

O clube Al-Taawoun publicou um comunicado, por meio de sua conta oficial na rede "X", para comentar o ocorrido, no qual afirmou: "O clube Al-Taawoun manifesta sua condenação e sua total rejeição aos cânticos ofensivos proferidos por alguns indivíduos contra um dos jogadores do clube Al-Hilal durante o confronto entre as duas equipes, ressaltando que tais atitudes são rejeitadas por completo e não representam o clube Al-Taawoun, nem sua torcida, nem os valores pelos quais nossas arquibancadas são conhecidas".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

E acrescentou: "Enfatizamos que a competição esportiva não pode servir de justificativa para ofender, menosprezar os outros ou praticar bullying à custa dos sentimentos de qualquer pessoa. Nosso esporte saudita extrai seus valores da ética de nossa sociedade autêntica e dos ensinamentos de nossa nobre religião islâmica, e se baseia no respeito, na competição justa e na preservação da dignidade de todos".

E prosseguiu: "O clube reafirma que quaisquer cânticos ou práticas que ultrapassem os limites do apoio esportivo são atitudes individuais que não podem ser atribuídas à torcida do Al-Taawoun, da qual nos orgulhamos, assim como de sua consciência e de seu histórico de apoiar seu clube com espírito esportivo e responsável".

E concluiu: "O clube também reforça sua rejeição a qualquer ofensa, seja qual for sua origem ou o alvo dela, e tomará todas as medidas necessárias junto aos órgãos competentes para garantir que isso não se repita e para coibir todo ofensor. O clube Al-Taawoun permanecerá firme em sua posição de apoio a um ambiente esportivo elevado, à altura do nome do esporte saudita, de sua posição e de seus valores nobres".

Esse episódio havia provocado uma ampla onda de indignação no meio esportivo saudita, ao ponto de o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, ter pedido que esses torcedores fossem banidos para sempre da presença nas partidas, antes de o clube Al-Hilal anunciar que apresentou uma queixa à Federação Saudita de Futebol.