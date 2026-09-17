Ahmed Al-Masoud, porta-voz oficial do clube saudita Al-Shabab, revelou a verdade sobre a negociação com o marroquino Houcine Ammouta, técnico do Al-Ahly do Egito, e com Yasser Ibrahim, zagueiro do gigante vermelho.

Nos últimos dias, surgiu certa polêmica em torno da existência de negociações entre o Al-Shabab e o treinador marroquino, para que ele assumisse o comando técnico do clube saudita no próximo período.

Por outro lado, Ammouta vem sendo alvo de críticas da imprensa e da torcida por causa do desempenho do Al-Ahly nas partidas, apesar de ter somado 13 pontos nos primeiros 5 jogos do Campeonato Egípcio.









Al-Masoud afirmou, em declarações televisivas pelo canal "MBC Masr 2": "Houcine Ammouta é um treinador competente e comanda um grande clube como o Al-Ahly, e tudo o que se diz sobre negociações com ele é impreciso".

E acrescentou: "Nós renovamos a confiança no treinador Thomas Letsch, e ele também pediu que fossem feitas algumas mudanças na comissão técnica. Esperamos que essa confiança seja bem depositada e que os resultados melhorem após a pausa para a data Fifa".

O Al-Shabab ocupa a décima quarta posição na tabela de classificação da Liga Roshn Saudita, com 4 pontos, após 7 rodadas disputadas.

Ele completou sua fala sobre as notícias de negociações do Al-Shabab com Yasser Ibrahim dizendo: "No período de transferências, aumentam as especulações, mas nós contratamos um zagueiro e não buscamos a contratação de Yasser Ibrahim. Essas notícias são imprecisas".

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