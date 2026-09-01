O Al-Shabab anunciou a contratação do zagueiro internacional saudita Ali Al-Bulaihi de uma forma polêmica, considerada por alguns como uma provocação ao vizinho e rival Al-Hilal.
O Al-Shabab publicou, por meio de sua conta oficial na rede social "X", um comunicado no qual anunciou a contratação de Ali Al-Bulaihi por uma temporada.
No entanto, o que chamou a atenção no anúncio não foi o comunicado em si, mas o que o Al-Shabab escreveu em sua conta, ao comentar o comunicado dizendo: "Ali Al-Bulaihi no grande da capital", descrição que a torcida do Al-Hilal usa para se referir ao seu time.
O jogador de 36 anos se juntará ao Al-Shabab em uma transferência gratuita, depois que o Al-Hilal anunciou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, um acordo de rescisão financeira com ele.
Al-Bulaihi voltará ao Al-Shabab novamente, após ter atuado por empréstimo do Al-Hilal na segunda metade da temporada passada.
Al-Bulaihi deixa o Al-Hilal após 9 anos passados no clube, mais precisamente desde o verão de 2017, quando chegou vindo do Al-Fateh.
Durante sua trajetória com o Al-Hilal, Al-Bulaihi disputou 263 partidas em diferentes competições, nas quais marcou 23 gols e contribuiu para a conquista de 14 títulos, com destaque para o título do Campeonato Saudita 5 vezes e a Liga dos Campeões da Ásia duas vezes.