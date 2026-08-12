O desejo do clube saudita Al-Qadisiyah de reaver um de seus filhos esbarrou no obstáculo das condições financeiras, fazendo travar uma negociação que parecia caminhar para a conclusão nos últimos dias.
Fontes exclusivas revelaram ao jornal saudita "Arriyadiyah" que a diretoria do Al-Qadisiyah decidiu congelar suas negociações com Khaled Al-Ghanam, ponta do Al-Ettifaq, após o impasse no acordo sobre as cláusulas pessoais do jogador.
Segundo o jornal, o Al-Qadisiyah havia chegado, cerca de duas semanas atrás, a um acordo preliminar com a diretoria do Al-Ettifaq para comprar o contrato do ponta internacional durante a atual janela de transferências de verão, antes de iniciar a etapa de negociação com o jogador de 25 anos.
O jornal apontou que a diretoria do clube de Al-Qadisiyah classificou as exigências financeiras de Al-Ghanam como "impossíveis de atender", o que a levou a tomar a decisão de interromper as conversas e abandonar, no momento, a ideia de reaver o jogador que deixou suas fileiras rumo ao Al-Nassr há seis anos.
O impasse nas negociações do Al-Qadisiyah acontece num momento em que o Al-Ittihad mantém o interesse nos serviços do jogador, tendo o "Arriyadiyah" indicado, no domingo, o retorno do Al-Ittihad à mesa de negociações com o Al-Ettifaq após uma pausa de semanas.
As negociações entre o Al-Ittihad e o Al-Ettifaq haviam alcançado estágios avançados no mês passado, antes de o clube de Jidá decidir interrompê-las temporariamente, para depois voltar a tentar fechar o negócio.
Por sua vez, o Al-Ettifaq não se opõe a vender o restante do contrato de Al-Ghanam, que se estende até o verão de 2028, num esforço para gerar liquidez financeira que o ajude a concretizar novas contratações antes do fechamento do mercado.
Vale lembrar que Al-Ghanam se transferiu do Al-Qadisiyah para o Al-Nassr no início de 2020, depois passou por uma experiência de empréstimo no Al-Fateh até o fim da temporada 2022-2023, antes de retornar ao Al-Nassr por seis meses, e de lá para o Al-Ettifaq no início de 2024, que o emprestou na temporada retrasada ao Al-Hilal.
O ponta internacional fez uma temporada de destaque na última edição da Liga Roshn, tendo participado de 32 jogos dos 34 possíveis, nos quais marcou 13 gols e deu 7 assistências, juntando-se em seguida à lista da seleção da Arábia Saudita.