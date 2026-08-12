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O Al-Qadsiah rejeita as exigências abusivas de Al-Ghannam, e o Al-Ittihad entra em cena

Mercado da bola
K. Al Ghannam
Al-Ettifaq
Campeonato Saudita
Al Qadsiah
Arábia Saudita

Cláusulas pessoais fazem negócio fracassar

O desejo do clube saudita Al-Qadsiah de recuperar um de seus filhos esbarrou no obstáculo das condições financeiras, fazendo com que uma negociação que parecia caminhar para a conclusão nos últimos dias ficasse paralisada.

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Fontes exclusivas revelaram ao jornal saudita "Arriyadiyah" que a diretoria do Al-Qadsiah decidiu congelar suas negociações com Khalid Al-Ghannam, ponta do Al-Ettifaq, após o impasse no acordo sobre os termos pessoais do jogador.

Segundo o jornal, o Al-Qadsiah havia chegado, cerca de duas semanas atrás, a um acordo preliminar com a diretoria do Al-Ettifaq para comprar o contrato do ponta internacional durante a atual janela de transferências de verão, antes de iniciar a fase de negociação com o jogador de 25 anos.

O jornal apontou que a diretoria do Al-Qadsiah classificou as exigências financeiras de Al-Ghannam como "inviáveis", o que a levou a decidir interromper as conversas e abandonar, por ora, a ideia de trazer de volta o jogador que deixou suas fileiras rumo ao Al-Nassr seis anos atrás.

Campeonato Saudita
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Al-Shabab
ALS
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Campeonato Saudita
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Al-Ettifaq
ALI
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Al-Riyadh
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O impasse nas negociações do Al-Qadsiah surge no momento em que o interesse do Al-Ittihad nos serviços do jogador continua, já que o "Arriyadiyah" apontou no domingo o retorno do Al-Ittihad à mesa de negociações com o Al-Ettifaq após uma pausa que durou semanas.

As negociações entre o Al-Ittihad e o Al-Ettifaq haviam atingido estágios avançados no mês passado, antes de o clube de Jidá decidir interrompê-las temporariamente, para voltar novamente a tentar fechar o negócio.

Por sua vez, o Al-Ettifaq não se opõe a vender o restante do contrato de Al-Ghannam, que se estende até o verão de 2028, em uma tentativa de garantir liquidez financeira que o ajude a fechar novas contratações antes do encerramento do mercado.

Vale lembrar que Al-Ghannam transferiu-se do Al-Qadsiah para o Al-Nassr no início de 2020, e depois viveu uma experiência de empréstimo com o Al-Fateh até o fim da temporada 2022-2023, antes de retornar ao Al-Nassr por seis meses, e de lá para o Al-Ettifaq no início de 2024, que o emprestou na temporada retrasada ao Al-Hilal.

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O ponta internacional realizou uma temporada de destaque na última edição da Liga Roshn, tendo participado de 32 das 34 partidas, nas quais marcou 13 gols e deu 7 assistências, juntando-se em seguida à lista da seleção saudita.

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