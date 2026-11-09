O Al-Qadsiah invade a lista dos grandes: indicação saudita a prêmio mundial no mercado de transferências

O clube Al-Qadsiah registrou uma presença saudita marcante no cenário futebolístico mundial, após entrar na lista de indicados ao prêmio de melhor equipe de recrutamento de jogadores de 2026, oferecido pela plataforma "Transferroom", tornando-se o primeiro clube saudita a concorrer a esse prêmio desde o seu lançamento.

O anúncio das indicações foi feito durante um evento organizado pela plataforma na capital portuguesa, Lisboa, coincidindo com o fato de o número de negociações concluídas por meio do seu mercado digital ter atingido 10 mil transações, em um marco que reflete a expansão de sua atividade dentro da indústria do futebol e do setor de transferências.

Concorrência com clubes europeus e mundiais

A lista de indicados ao prêmio de "equipe de recrutamento de jogadores do ano" incluiu 10 clubes de diferentes continentes, liderados pelo Al-Qadsiah saudita, ao lado de Atlético de Madrid, PSV, Stuttgart, Club Brugge e Sunderland, além de Flamengo, Orlando City, Viking e Dínamo de Zagreb.

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Essa indicação coloca o clube saudita em disputa com instituições futebolísticas que possuem diferentes experiências na descoberta de talentos e na construção de elencos, além de representar um reconhecimento ao trabalho ligado ao departamento de contratações, que não se limita à aquisição de nomes de destaque, mas abrange a escolha de jogadores de acordo com as necessidades técnicas e os planos esportivos de longo prazo, levando em conta os aspectos econômicos.

Prêmios que celebram a indústria do futebol

A "Transferroom" organiza a primeira edição de seus prêmios para homenagear a excelência em diversas áreas dentro da indústria do futebol, incluindo melhor agência de jogadores, equipe de gestão de empréstimos, equipe de recrutamento, inteligência e inovação, além do prêmio de líder do ano.

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para segunda-feira, na cidade portuguesa de Estoril, sendo que as listas finais e os vencedores serão definidos por meio da votação de profissionais e especialistas do setor do futebol, o que confere aos prêmios um caráter profissional ligado às opiniões dos especialistas no mercado de transferências.

A plataforma "Transferroom" foi fundada em 2016, como um mercado digital que conecta clubes a agentes de jogadores, e oferece ferramentas para a busca de talentos, sua divulgação e a comunicação sobre negociações de transferência e empréstimo. Sua rede reúne mais de 800 clubes em mais de 130 ligas ao redor do mundo, o que torna a indicação do Al-Qadsiah um passo notável na trajetória de presença dos clubes sauditas dentro desse sistema.