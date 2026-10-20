O Al-Qadisiyah mira a liderança: Reinders abala o trono do Al-Hilal antes do clássico com um gol nos acréscimos

O holandês Tijjani Reijnders, meio-campista do Al-Qadsiah, abalou o reinado do Al-Hilal no Campeonato Saudita e colocou sua equipe na liderança com um gol nos acréscimos.

O Al-Qadsiah venceu o anfitrião Al-Taawoun por 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio do segundo, em Buraidah, pela décima rodada do Campeonato Saudita.

O único gol do Al-Qadsiah foi marcado pelo holandês Tijjani Reijnders, aos seis minutos dos acréscimos do segundo tempo, após um forte chute de dentro da área.

A vitória colocou o Al-Qadsiah na liderança da tabela do Campeonato Saudita, com 25 pontos, apenas um ponto à frente do Al-Hilal, segundo colocado, embora o clube tenha disputado uma partida a menos.

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Com isso, esquenta o aguardado confronto entre as duas equipes, na próxima sexta-feira, quando o Al-Hilal visita o Al-Qadsiah, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, na esperança de retomar a liderança.

Vale lembrar que o Al-Hilal disputou uma partida a menos do que o Al-Qadsiah no Campeonato Saudita, depois que seu duelo contra o Al-Riyadh, que estava marcado para a última sexta-feira, foi adiado, e será disputado em dezembro próximo.