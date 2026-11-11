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O Al Nassr vai abrir mão de sua posição? Oficial: a Confederação Asiática define a data do adiado entre Al Nassr e Al Wasl

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A Confederação Asiática de Futebol encerrou a polêmica sobre o destino do confronto adiado entre o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, após anunciar oficialmente a definição de uma nova data para a sua realização.

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A confederação continental definiu o próximo domingo, 27 de dezembro, como data para a realização da partida no estádio "Al-Awwal Park", em Riade, com início marcado para as 19h, depois de os dois times estarem programados para se enfrentar na última segunda-feira, 26 de outubro, de acordo com o que foi publicado pelo jornal Arriyadiyah na manhã desta quarta-feira.

A decisão anterior de adiamento veio depois de a delegação do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, não conseguir viajar a Riade para disputar a partida na data original, em meio a informações que falaram de dificuldades relacionadas aos preparativos de viagem do time ao Reino. A decisão provocou reações de indignação nos meios esportivos sauditas, especialmente porque a partida estava marcada para o campo do Al-Nassr, que se preparava para receber seu adversário negando a existência de quaisquer obstáculos, segundo seus dirigentes.

Na ocasião, a Federação Saudita de Futebol emitiu um comunicado após a decisão de adiamento, no qual afirmou que todas as condições e preparativos estavam prontos para receber a delegação do Al Wasl de forma normal, em referência à prontidão do lado saudita para sediar a partida e à inexistência de qualquer impedimento para a chegada do time dos Emirados e a disputa do confronto na data estabelecida.

Depois disso, o Al-Nassr iniciou seus passos oficiais para apurar as circunstâncias do adiamento, já que o jornal saudita Arriyadiyah revelou, anteriormente, que o clube enviou uma carta à Confederação Asiática de Futebol, na qual solicitou o esclarecimento das razões em que se baseou a decisão de não realizar a partida na data prevista, apresentando os documentos que sustentam sua posição sobre os preparativos para receber a delegação do time dos Emirados.

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O clube saudita anexou à carta os documentos que comprovam a obtenção das autorizações de pouso e das aprovações oficiais necessárias para receber o avião do Al Wasl em Riade, e o dossiê incluiu ainda o número do voo da aeronave particular que o clube dos Emirados havia enviado anteriormente, antes de mudar sua decisão sobre viajar à capital saudita, de acordo com o que foi relatado pelo jornal.

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A movimentação do Al-Nassr não parou no pedido de esclarecimentos, já que o clube afirmou sua intenção de seguir adiante com todos os procedimentos legais disponíveis, para proteger seus direitos e reivindicar os pontos da partida, em coordenação com a Federação Saudita de Futebol.

O Al-Nassr ocupa a sétima posição na tabela de classificação do grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, com 6 pontos, depois de conquistar duas vitórias e sofrer uma derrota. O Al Wasl aparece na décima primeira colocação, com 3 pontos, após vencer uma vez e sofrer duas derrotas.

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O confronto de dezembro carrega contas competitivas importantes, já que o Al-Nassr precisa somar novos pontos para reforçar sua posição no caminho da classificação, enquanto o Al Wasl busca um resultado que reavive suas esperanças de alcançar a fase seguinte, com o acirramento da disputa pelas oito vagas destinadas aos clubes do Oeste nas fases eliminatórias. E, no momento em que a data do jogo já está definida, a reivindicação dos pontos pelo Al-Nassr segue de pé, à espera do desfecho dos procedimentos que iniciou junto aos órgãos competentes.

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