O Al-Nassr saudita prepara uma grande surpresa para João Félix

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, caminha para renovar o contrato do português João Félix, astro da equipe principal de futebol, por mais duas temporadas, com melhoria no salário anual e a adição de novos benefícios ao contrato, de acordo com o que informou o jornal "Al-Riyadiyah".

Segundo a mesma fonte, o Al-Nassr planeja elevar o salário de Félix de 10 milhões de euros para 12,5 milhões de euros, em um movimento que reflete o desejo do clube de manter os serviços do jogador português, que representa um dos elementos importantes no projeto da equipe.

Espera-se que o novo contrato inclua diversos benefícios adicionais, além do aumento financeiro, sem que seus detalhes tenham sido revelados até o momento.

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A movimentação do Al-Nassr vem no âmbito de seus esforços para manter seus pilares fundamentais e garantir a permanência dos elementos capazes de fazer a diferença, com as aspirações da equipe de brigar por títulos nas próximas temporadas.

O Al-Nassr ainda não anunciou oficialmente a conclusão do acordo ou a assinatura do novo contrato, de modo que o passo permanece no âmbito das tendências que circulam sobre o futuro do jogador com a equipe.

João Félix se juntou ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, no início da temporada passada, vindo do Chelsea, da Inglaterra, e conseguiu recuperar uma de suas melhores versões individuais, liderando o clube na conquista do título da Roshn Saudi League.

Até o momento, marcou 31 gols e deu 24 assistências em 59 partidas que disputou com a camisa do Al-Nassr nas diversas competições nacionais e continentais.