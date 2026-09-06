A atuação apagada de Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, na partida contra o Al-Ittihad, no sábado, reabriu o debate e a polêmica sobre a influência do craque português no desempenho da equipe.

O Al-Nassr perdeu pela primeira vez na atual temporada 2026-27 do Campeonato Saudita Roshn de Profissionais, diante do Al-Ittihad, pelo placar de 2 a 1.

O jornalista esportivo saudita Abdulkarim Al-Zamil apresentou seu ponto de vista sobre a forma como Cristiano Ronaldo é utilizado no Al-Nassr, considerando que a equipe disputa suas partidas com dez jogadores, na prática, quando o atacante português está em campo.

Al-Zamil escreveu em sua conta na plataforma "X": "O Al-Nassr, com a presença de Ronaldo, joga com um a menos, mesmo que ele marque; essa é uma verdade que alguns ignoram".

Ele apontou a diferença de objetivos entre o jogador e o clube, esclarecendo: "O objetivo do Al-Nassr é um título, e o de Ronaldo é o milésimo gol".

Al-Zamil entende que a solução não passa necessariamente por deixar Ronaldo de fora, mas por regular sua participação, sugerindo aproveitá-lo mais no segundo tempo. E acrescentou: "Regular sua participação para o segundo tempo é bom para ele e para a equipe!".

O Al-Nassr estacionou nos 12 pontos, na vice-liderança, enquanto a derrota do "Al-Alami" garantiu a liderança ao Al-Hilal, e o Al-Ittihad passou a ocupar a quarta colocação, com 11 pontos.