Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-KSA-NASSR-RIYADHAFP

Traduzido por

"O Al-Nassr joga em desvantagem numérica com ele em campo": as críticas se acumulam contra Cristiano Ronaldo

Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

"Regular sua participação" é a solução?

A atuação apagada de Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, na partida contra o Al-Ittihad, no sábado, reabriu o debate e a polêmica sobre a influência do craque português no desempenho da equipe. 

O Al-Nassr perdeu pela primeira vez na atual temporada 2026-27 do Campeonato Saudita Roshn de Profissionais, diante do Al-Ittihad, pelo placar de 2 a 1.

O jornalista esportivo saudita Abdulkarim Al-Zamil apresentou seu ponto de vista sobre a forma como Cristiano Ronaldo é utilizado no Al-Nassr, considerando que a equipe disputa suas partidas com dez jogadores, na prática, quando o atacante português está em campo.

Al-Zamil escreveu em sua conta na plataforma "X": "O Al-Nassr, com a presença de Ronaldo, joga com um a menos, mesmo que ele marque; essa é uma verdade que alguns ignoram".

Ele apontou a diferença de objetivos entre o jogador e o clube, esclarecendo: "O objetivo do Al-Nassr é um título, e o de Ronaldo é o milésimo gol".

Campeonato Saudita
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Abha crest
Abha
ABH

Ingressos para as partidas do Campeonato Saudita RoshnCompre seu ingresso agora!

Al-Zamil entende que a solução não passa necessariamente por deixar Ronaldo de fora, mas por regular sua participação, sugerindo aproveitá-lo mais no segundo tempo. E acrescentou: "Regular sua participação para o segundo tempo é bom para ele e para a equipe!".

O Al-Nassr estacionou nos 12 pontos, na vice-liderança, enquanto a derrota do "Al-Alami" garantiu a liderança ao Al-Hilal, e o Al-Ittihad passou a ocupar a quarta colocação, com 11 pontos.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google