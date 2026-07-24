A Federação Saudita de Futebol revelou todos os jogos dos dezasseis-avos de final do troféu da Taça do Servidor dos Dois Lugares Sagrados, na nova temporada futebolística de 2026-2027.
O troféu da Taça do Servidor dos Dois Lugares Sagrados arranca no próximo dia 16 de agosto, com três jogos, nos quais o Bukayriyah defronta o Al-Hazm, o Al-Orobah enfrenta o Abha e o Al-Wehda mede forças com o Al-Shabab.
Já o Al-Hilal, detentor do título, inicia a sua defesa da Taça do Rei no dia 17 de agosto, quando visitar o Al-Raed, que desceu da liga saudita na temporada retrasada, no estádio da Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraida.
No mesmo dia, o Al-Ahli começa o seu percurso na competição que não vence há 10 anos, defrontando a equipa do Al-Anwar, no estádio deste último.
O dia 18 de agosto vai assistir também a alguns jogos de peso, com o Al-Ittihad a defrontar a equipa do Al-Najmah, que desceu da liga Roshn na temporada passada, no estádio da Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraida.
Quanto ao Al-Nassr, será a única equipa entre os quatro grandes a jogar contra um dos clubes da liga Roshn, nomeadamente contra a equipa do Diriyah, recém-promovido da liga Yelo, também no dia 18 de agosto, no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade.
Os jogos dos dezasseis-avos de final do troféu da Taça do Servidor dos Dois Lugares Sagrados encerram no dia 19 de agosto, com três confrontos, que reúnem o Damac e o Al-Taawoun, o Jeddah com o Al-Kholood e o Al-Ula frente ao Al-Fateh.
Recorde-se que o Al-Hilal é o detentor do título da Taça do Servidor dos Dois Lugares Sagrados, tendo sido o único troféu que conquistou na temporada passada com o treinador italiano Simone Inzaghi, após a vitória sobre o Al-Kholood na partida final.
Calendário dos jogos dos dezasseis-avos de final da Taça do Servidor dos Dois Lugares Sagrados