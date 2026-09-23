O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, surpreendeu ao deixar de fora quatro jogadores do Al-Hilal na estreia da equipe na Copa do Golfo Arábico, a "Copa do Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta a do Kuwait nesta quarta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jidá, pela primeira rodada da fase de grupos da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico.

Donis anunciou a escalação titular da seleção saudita, que teve predomínio do Al-Nassr, com quatro de seus jogadores em campo, contra três do Al-Hilal, além de um atleta de cada um dos seguintes clubes: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Qadsiah e Al-Shabab.

A surpresa mais marcante foi Mohammed Al-Owais ficar no banco de reservas em favor de Nawaf Al-Aqidi, depois de ter sido o goleiro titular da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O treinador grego também tirou Hassan Tambakti da escalação titular, apesar de ele ter sido o zagueiro titular da equipe durante todo o período recente, e escalou a dupla Abdulelah Al-Amri e Hassan Kadesh em seu lugar.

Donis também deixou de fora a talentosa dupla do Al-Hilal, Mohammed Al-Mahzari e Sultan Al-Mandash, do lado direito, escalando Nawaf Bushal como lateral, tendo à sua frente Mohammed Abu Al-Shamat como ponta.

Por outro lado, Abdullah Al-Hamdan comandou o ataque da seleção saudita, ao lado de Saleh Abu Al-Shamat e Hammam Al-Hammami.

A escalação da seleção saudita ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mohammed Al-Owais

Defesa: Nawaf Bushal - Abdulelah Al-Amri - Hassan Kadesh - Muteb Al-Harbi

Meio-campo: Mohammed Abu Al-Shamat - Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari - Saleh Abu Al-Shamat - Hammam Al-Hammami

Ataque: Abdullah Al-Hamdan

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