O Al-Nassr diante de um caminho espinhoso: confrontos explosivos na Liga dos Campeões da Ásia de Elite

O clube saudita Al-Nassr disputará 8 partidas na fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite na temporada 2026-2027, sendo 4 confrontos em seu estádio e o mesmo número fora de casa, conforme o novo formato do torneio.

A edição de 2026-2027 é a quadragésima quinta edição do mais importante torneio de clubes do continente asiático, organizado pela Confederação Asiática de Futebol, e representa também a terceira edição desde a mudança do nome da competição para «Liga dos Campeões da Ásia de Elite».

A temporada 2026-2027 marca uma nova etapa na história do torneio, depois que a Confederação Asiática de Futebol decidiu ampliar o número de clubes participantes da fase de liga de 24 para 32 equipes, sendo 16 clubes em cada uma das zonas Oeste e Leste.

Cada equipe disputa 8 partidas na fase de liga, com os primeiros colocados avançando às fases eliminatórias conforme o novo formato do torneio.

O sorteio colocou o Al-Nassr diante de 8 adversários da zona Oeste, enfrentando 4 clubes em seu estádio, enquanto disputará 4 confrontos fora de casa. As partidas ficaram da seguinte forma:

Al-Sadd, do Catar — no estádio do Al-Nassr.

Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos — fora do estádio do Al-Nassr.

Navbahor, do Uzbequistão — no estádio do Al-Nassr.

Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos — fora do estádio do Al-Nassr.

Al-Gharafa, do Catar — no estádio do Al-Nassr.

Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos — fora do estádio do Al-Nassr.

Pakhtakor, do Uzbequistão — fora do estádio do Al-Nassr.

Al-Shamal, do Catar — no estádio do Al-Nassr.

Assim, o Al-Nassr inicia sua trajetória na fase de liga com confrontos fortes e variados diante de clubes do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e do Uzbequistão, em busca de garantir seu lugar nas fases eliminatórias e disputar o título do torneio continental.