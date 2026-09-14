Em um movimento antecipado que revela um desejo claro de manter a estabilidade de seu elenco, a diretoria do Al-Nassr abriu o processo de renovação de contrato de seu talentoso lateral Nawaf Boushal, buscando barrar qualquer cenário que possa fazê-lo sair de graça e assegurar a permanência de uma de suas cartas mais valiosas nas últimas temporadas.

O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou que a diretoria do clube da capital decidiu se mover cedo, antes de o jogador entrar no período livre em janeiro próximo, que lhe permite assinar com qualquer clube sem precisar recorrer ao seu clube de origem.

O jornal destacou que a diretoria do Al-Nassr pretende acelerar as negociações com o jogador durante o próximo período e não adiar o assunto para as últimas semanas de seu contrato, reforçando seu empenho em manter sua continuidade nas fileiras do time.

Explicou que o maior desafio para a diretoria do Al-Nassr não está em chegar a um acordo com Boushal sobre os detalhes do novo contrato, mas sim em obter a aprovação do comitê de controle financeiro para oficializar a renovação.

Indicou que esse é o passo que representa o lado mais difícil para concluir o processo, especialmente diante da rígida fiscalização que o clube enfrenta sobre seus novos contratos e operações de renovação, e após as dificuldades que a diretoria enfrentou recentemente no processo de renovação de contrato de Abdulrahman Ghareeb.

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Boushal havia se juntado ao Al-Nassr em janeiro de 2023, vindo do clube Al-Fateh após a compra do período restante de seu contrato, impondo-se rapidamente como um elemento titular indispensável, tendo disputado com a camisa do Al-Alami 131 partidas em diferentes competições, nas quais marcou três gols e deu 18 assistências, segundo a rede internacional "Transfermarkt".