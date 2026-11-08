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imago-sport-1083373668.jpgSebastian Frej
Hussein Hamdy
Traduzido por

O Al-Nassr às portas de blindar seu astro por quatro temporadas

Al-Nassr
N. Boushal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Último passo rumo à assinatura

A diretoria do Al-Nassr está perto de renovar o contrato de Nawaf Boushal por mais quatro temporadas, após várias rodadas de negociações.

De acordo com o jornal saudita "Al-Riyadiyah", a diretoria do Al-Nassr entrou em negociação direta com Ali Al-Rammah, agente do jogador, e as duas partes chegaram a um quase acordo para a prorrogação do contrato, ficando todos os detalhes financeiros e as cláusulas do novo contrato a serem anunciados na próxima etapa.

A diretoria do clube da capital havia assinado um contrato profissional com Boushal, de 27 anos, em janeiro de 2023 por cinco temporadas, vindo do Al-Fateh, enquanto ele entra no período livre que lhe permite negociar com qualquer clube em janeiro próximo.

Boushal, lateral-direito, disputou 138 partidas com a camisa amarela, nas quais marcou três gols, deu 19 assistências, recebeu 15 cartões amarelos e foi expulso duas vezes, tendo sido um dos elementos fundamentais que contribuíram para a conquista do título do Campeonato Saudita Roshn na última temporada.

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20 de nov. de 2026

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Boushal tem em seu currículo 31 partidas internacionais com a seleção saudita e contribuiu para a conquista do título da Copa do Golfo de Seleções em outubro passado, após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos.

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